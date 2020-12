Reimond Manco tras desvincularse de Atlético Grau: “No he tenido ofertas ”

Atlético Grau no pudo mantenerse en Primera División esta temporada, pero dejó algunos nombres llamativos de cara a la próxima edición de la Liga 1. Entre ellos destacó el de Reimond Manco, quien demostró estar en condiciones de vestir la camiseta de cualquier club. Sin embargo, aseguró que aún no ha recibido ninguna oferta.

A través de sus redes sociales, Manco respondió algunas preguntas. Una de estas fue si ha dialogado con Alianza Lima, institución en el que debutó y que disputará la Segunda División el próximo año.

Reimond Manco vistió la camiseta de Atlético Grau esta temporada. | Foto: Archivo

“No, absolutamente ninguna comunicación con Alianza (Lima). Espero que sea lo que Dios quiera”, afirmó.

Sobre la posibilidad de formar parte de Sport Boys, añadió: “Sí regresaría al Boys, no tengo problemas por jugar en ningún equipo. No me es indiferente el Boys, dejé un bonito recuerdo y si se da la oportunidad bienvenida sea”.

“Ofertas no he tenido. Me llamaron de un equipo antes de que termine el campeonato, por ética dije que hablaríamos cuando termine el campeonato. Pero veo que ya contrataron a uno en mi puesto, así que va a ser casi imposible. Hay que tener paciencia”, agregó.

“Yo jugaría por cualquier equipo, soy profesional antes que todo y no tengo problema por jugar en ningún equipo. Sea quien sea y que sea conveniente para mí”, concluyó.

