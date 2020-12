El periodista deportivo Pierre Manrique adelantó que el argentino Néstor Lorenzo tiene un 95% de probabilidades de convertirse en el flamante entrenador del FBC Melgar por dos temporadas, 2021 y 2022. “El entrenador debería firmar contrato pronto, el club no ha proporcionado datos pero desde la misma Argentina me indicaron que su vinculación es cuestión de horas”.

La información publicada en Manrique Sports tuvo rebote inmediato en los hinchas melgarianos que, en diversos comentarios, piden que el equipo tenga un entrenador lo más pronto posible y que sepa elegir al plantel de jugadores que defenderán los colores rojinegros en la Liga 1 y Copa Sudamericana.

Manrique indicó a La República que la posibilidad de que llegue Cristian Díaz, ex Wilsterman de Bolivia, se cayó por asuntos económicos y que con Jorge Pautasso hubo diálogo hace unas semanas pero no se volvió a conversar con él. Por lo visto, la idea del club es seguir apostando por técnicos argentinos a pesar de que los resultados no fueron los más deseados.

Antes pasaron Diego Osella, Jorge Pautasso y este año Carlos Bustos quien tuvo que ser reemplazado por Marco Valencia luego de los resultados advesros en el reinicio de la Liga 1 en Lima.

Néstor Lorenzo llegaría a Melgar con el cartel de haber sido asistente técnico de José Pekerman quien dirigió con éxito a la Selección de Colombia, clasificando al Mundial de Rusia en el 2018.

Como futbolista jugó junto a Diego Maradona el Mundial de Italia 90′ y la cerró en el club Quilmes en el año 1998 siendo defensa central.

Entre sus últimas actividades destaca como comentarista deportivo en la cadena de televisión ESPN.

Este año concedió una entrevista a la cadena TNT Sports donde dijo: “Pekerman me llevó a la selección argentina terminando mis estudios en el 2004 luego estuvimos en Colombia. Ahí cumplí un ciclo y ahora quiero seguir mi carrera solo. Yo espero que los dirigentes crean ahora en mi proyecto sabiendo que los resultados son los que mandan”, explicó.

Sobre su estilo de juego apuntó que primero le gustaría saber con qué plantel de jugadores contará para plasmar una idea de juego que siempre apunte a ganar. “Muchos dirigentes saben hoy que invertir en menores da resultados. Es una idea que me gusta”, apuntó.

En el club Melgar han preferido el mutis y hacer oficial todas sus contrataciones en sus redes sociales.v