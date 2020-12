Agente de Achilier sobre Alianza Lima: “No se vino a romper un acuerdo”

Gabriel Achilier arribó a nuestro país el último fin de semana para cumplir con el acuerdo firmado con Alianza Lima en octubre, que lo vincularía al club por dos temporadas. Sin embargo, la incertidumbre tras el descenso de los íntimos no esclarece el futuro del ecuatoriano en el fútbol local.

Si bien se tejieron una serie de posibilidades para el exseleccionado de la Tricolor, en caso Alianza permanezca o no en primera división, su representante, Santiago Arbide, salió al frente para aclarar algunas dudas sobre el estado del acuerdo con el futbolista y el cuadro blanquiazul.

“Han especulado muchas cosas, pero créanme que yo soy el primero que quiere explicarles toda la situación, porque no hay nada raro. Fueron muchas circunstancias que están complicando la situación de Gabriel Achilier”, manifestó este lunes en Movistar Deportes.

Asimismo, explicó que le corresponde a Alianza Lima aclarar cuál es la situación del zaguero con la institución, puesto que de su parte no tienen intención de romper el contrato que los vincula, pese a que todo se tornó difícil por un hecho inesperado como el descenso.

“Tenemos que resolver una situación contractual. Lo principal es que las circunstancias que habían en un principio cambiaron. Algo que no había sucedido en 80 años pasó y eso complicó las cosas, pero lo que sí puedo decir es que no venimos a romper un acuerdo. No se vino a romper nada”, sostuvo.

Sobre cuándo se podrá aclarar, estimó que eso depende de lo que decida la Federación Peruana de Fútbol sobre el tema de los equipos que no participarán en la Liga 1 en el 2021, tras el reclamo realizado por la parte legal de los íntimos que involucra a Carlos Stein.

“Hay una situación que se conoce bien en la Federación que se tiene que resolver. Mientras no se resuelva, nosotros somos parte de lo que está pasando. Depende de que se pongan de acuerdo”, acotó.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.