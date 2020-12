Fútbol peruano. El flamante entrenador de UTC de Cajamarca, Pablo Garabello, consideró que la participación del club en la venidera edición de la Copa Sudamericana será un gran desafío.

“Tenemos desafíos hermosos como la Copa Sudamericana, y mejorar la campaña en el torneo local”, señaló en Radio Ovación el entrenador, quien dio detalles de cómo se genera su vínculo con la institución de la sierra norte peruana.

“Mi asistente ha trabajado allí, siempre me habló bien del club y de los directivos, he llegado recién de Colombia. Tuve la posibilidad de seguir en Fortaleza, pero me decidí en esta nueva oportunidad y espero definir todo para comenzar a trabajar pronto”.

Garabello de 47 años de edad ha trabajado junto al reconocido entrenador argentino, José Néstor Pékerman, tanto en el fútbol mexicano como en la selección colombiana.

Además, dirigió al Deportivo Cúcuta durante el 2019 y últimamente estuvo en el Fortaleza, también del país cafetero.

Pablo Garabello, de acuerdo a la información proporcionada por el presidente del club, Joaquín Ramírez, a TV Norte de Cajamarca, estará vinculado a la institución cajamarquina por un contrato de 4 años, pues se pretende trabajar un proceso que permita el desarrollo deportivo del club, haciendo hincapié a nivel de menores.

El último técnico de UTC Franco Navarro también estuvo 5 temporadas en el club (del 2016 al 2020) con importante regularidad en el trabajo y resultados.

En el actual certamen, el club cajamarquino logró clasificar a la Copa Sudamericana tras una exitosa campaña. Fue uno de los mejores equipos de provincia.