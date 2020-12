Universitario: Comizzo ve “muy difícil” la presencia de Federico Alonso en la final

Durante los últimos días, Federico Alonso se ha mostrado optimista de cara a su participación en la final de la Liga 1 que Universitario de Deportes disputará; sin embargo, el entrenador Ángel Comizzo no ve oportuno que eso suceda.

El defensa uruguayo salió lesionado en la jornada 16 de la Fase 1, el 5 de octubre; desde entonces no alineó el equipo titular debido al proceso de recuperación que requiere la fractura en la clavícula izquierda que sufrió. Dos meses después, no estaría en las condiciones según el estratega merengue.

“Si bien está haciendo algunos trabajos físicos y de rehabilitación, es un hombre que quiere estar, que quiere disputar la final, pero va a ser muy difícil, porque los que estamos aquí -junto con los médicos- sabemos que le está faltando”, sostuvo Comizzo a los canales oficiales de Universitario.

De acuerdo con el argentino, la falta de rodaje en Federico Alonso podría jugarle en contra en un encuentro determinante que asumirá ante el ganador de las semifinales: Sporting Cristal o Ayacucho FC.

“Hace mucho tiempo que no juega fútbol, que no toca pelota y no hace competencia, no tiene ritmo de juego, así que va a ser muy difícil que pueda estar. Pese a ello, él está haciendo un tremendo esfuerzo porque tiene una mentalidad muy fuerte, pero no se va a poder dar”, enfatizó el DT de Universitario.

Como se anunció a inicio de año, el compromiso determinante se jugará en dos encuentros. El primero se efectuará el 16 de diciembre, mientras que la fecha del segundo todavía no se conoce con exactitud, aunque la intención de la organización es que se dé el domingo 20.

