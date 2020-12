Cruz Azul y Pumas chocan EN VIVO este domingo 6 de diciembre por la vuelta de las semifinales del Torneo Guard1anes de la Liga MX 2020. Este encuentro se jugará desde las 6.30 p. m. (hora de México) / 7.30 p. m. (hora de Perú) en el Estadio Olímpico Universitario, con transmisión de TUDN. Además, podrás seguir el minuto a minuto de este juego por La República Deportes.

La Máquina Cementera obtuvo una victoria importante en el partido de ida por un contundente 4-0, con doblete de Luis Romo y anotaciones de Alvarado y Baca. Liderados en el ataque por el uruguayo Jonathan Rodríguez, goleador del campeonato, los dirigidos por Roberto Dante Siboldi intentarán asegurar el pase a la final, donde espera León.

Por su lado, los del Pedregal no la tienen nada fácil: deberán ganar por 4-0 para eliminar a su rival debido a su mejor posición en la tabla del torneo. No obstante, si los azules anotan, no bastaría con empatarles en el marcador global por el gol de visitante, por lo que se verían obligados a marcar seis tantos.

El Cruz Azul vs. Pumas va por la señal de TUDN en territorio mexicano. Aquí te explicamos las opciones disponibles para disfrutar esta señal EN VIVO.

¿A qué hora juega Pumas vs Cruz Azul?

México: 6.30 p. m.

Costa Rica: 6.30 p. m.

Colombia: 7.30 p. m.

Ecuador: 7.30 p. m.

Perú: 7.30 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D.C., Nueva York): 8.30 p. m.

Bolivia: 8.30 p. m.

Venezuela: 8.30 p. m.

Argentina: 9.30 p. m.

Brasil: 9.30 p. m.

Chile: 9.30 p. m.

Paraguay: 9.30 p. m.

Uruguay: 9.30 p. m.

España: 2.30 a. m. (madrugada del lunes)

¿Qué canal transmite Pumas vs Cruz Azul?

México: Las Estrellas, TUDN, TUDN En Vivo

Estados Unidos: Univisión, TUDN USA, TUDN.com, TUDN App, Univision NOW

Internacional: Bet365

¿Dónde ver Pumas vs Cruz Azul?

En México, el Pumas vs. Cruz Azul será transmitido EN VIVO a través de la señal del canal deportivo TUDN.

¿Cómo ver Pumas vs Cruz Azul en TDN?

Puedes encontrar la señal de TUDN en los siguientes canales, según tu compañía de televisión por cable o satélite:

Sky: 547 (SD) y 1547 (HD)

Izzi: 501 (SD) y 890 (HD)

Megacable: N/A

Dish: N/A

Total Play: 503 (SD)

Star TV: 510

¿Cómo ver Televisa Deportes por internet gratis?

Puedes ver la programación de TUDN en vivo por internet a través de su portal web www.tudn.mx. Recuerda que para acceder a estas transmisiones necesitas introducir tus datos de Izzi o Blim.

¿Cómo ver TDN por el celular?

Para disfrutar de la señal de TUDN en tu celular Apple o Android necesitas descargar la aplicación TUDN MX desde App Store o Google Play. Puedes ver EN VIVO los partidos transmitidos por TUDN introduciendo tus datos de Izzi o Blim.

¿Cuál es la app de Televisa Deportes?

TUDN MX es la app que te permite ver EN VIVO y en directo los partidos de ocho equipos de la Liga MX, la selección mexicana de fútbol y la copa MX. Además, puedes disfrutar del boxeo, la NFL, la NBA y la MLB. Esta aplicación está disponible en App Store y Google Play para dispositivos Apple y Android.

¿Qué partidos transmite TDN?

En México, TUDN televisa partidos de los siguientes eventos futbolísticos:

Liga MX

Campeón de Campeones

Leagues Cup

Copa MX

Supercopa MX

Amistosos de la selección de fútbol de México

Amistosos de la selección femenina de fútbol de México

Copa Oro

Campeones Cup

Liga de Expansión MX

Liga MX Femenil

Copa América

Eurocopa

Copa Mundial de la FIFA

Copa Mundial Femenina de la FIFA

El canal también transmite juegos de la NBA, NFL y MLB.

¿Qué es TUDN?

TUDN (acrónimo de Televisa Univisión Deportes Network) es un canal de televisión por suscripción que ofrece una gran cantidad de partidos del fútbol mexicano y mundial, así como diversas disciplinas deportivas y programas de análisis.

