Saint Etienne de Miguel Trauco en crisis y cerca al descenso de la Ligue 1

El histórico club del fútbol francés, Saint Etienne, preocupa a su hinchada al registrar una seguidilla desalentadora de 10 partidos sin poder ganar. Esta racha negativa los acerca a los últimos lugares de la tabla de posiciones y alimenta el temor a perder la categoría de la Ligue 1.

Pese a que la competencia se encuentra en la mitad de su desarrollo, las cifras que dejan el equipo donde milita Miguel Trauco pasa una crisis deportiva al no poder sumar de a tres hace 10 jornadas, en las que disputó 30 puntos y solo sumó tres unidades.

En la reciente jornada, no pasó del empate ante el colero de la competencia, Dijon, escuadra con la que terminó sin goles 0-0. Tras este resultado, se ubica a dos puntos de la zona de descenso, un escenario inesperado tras iniciar la temporada de forma positiva al conseguir tres victorias al hilo.

“Salimos frustrados. Podríamos haber tomado 3 puntos con más convicción y mejores desplazamientos. Pero el estado de ánimo está ahí. Cuando apretamos las líneas, como esta noche, recuperamos más balones”, declaró el entrenador de Saint Etienne, Claude Puel.

Dentro de las buenas noticias está la presencia de Miguel Trauco en el último partido de Saint Etienne, el segundo consecutivo en el que es alineado en el once titular gracias a las buenas actuaciones individuales que viene realizando.

“Ya sea que juegue o no, todavía trabajo mucho. Analizo mi partido contra el Lille como confirmación de los esfuerzos que siempre he hecho. No quiero conformarme con un buen juego. Debo seguir así durante los próximos encuentros”, manifestó el jugador de la selección peruana en conferencia de prensa.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.