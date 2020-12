Emelec y Barcelona SC se enfrentan EN VIVO este domingo 6 de diciembre por la fecha 11 de la segunda fase de la LigaPro de Ecuador. Esta nueva edición del Clásico del Astillero se disputará en el estadio George Capwell de Guayaquil, y empezará desde las 7.00 p. m. (hora de Perú y Ecuador).

El Bombillo lleva 6 partidos invicto y marcha primero en la tabla de posiciones con 21 puntos, al igual que su rival de esta noche, pero con mejor diferencia de goles. El más reciente partido de los dirigidos por Ismael Rescalvo fue una victoria por 3-2 ante el Mushuc Runa. Sin embargo, no podrán contar con Joao Rojas, quien acarrea una molestia en su rodilla.

Los pupilos de Fabián Bustos, por su parte, llevan 5 partidos sin perder, y su último resultado fue la goleada 3-0 al Macará; esta noche, tendrán de vuelta a Álves, Aimar, Marques y Castillo. Tanto canarios como azules buscan una victoria que los consolide como líderes y los acerque a la disputa de la final nacional frente a Liga de Quito.

Si deseas seguir el Emelec vs. Barcelona SC EN VIVO desde cualquier dispositivo con Internet, La República Deportes te explica cómo hacerlo ONLINE GRATIS vía Roja directa, el famoso portal web de transmisiones deportivas.

¿A qué hora juega Emelec vs Barcelona SC?

México: 7.00 p. m.

Ecuador: 7.00 p. m.

Estados Unidos: 7.00 p. m.

Colombia: 7.00 p. m.

Perú: 7.00 p. m.

Bolivia: 8.00 p. m.

Venezuela: 8.00 p. m.

Argentina: 9.00 p. m.

Uruguay: 9.00 p. m.

Paraguay: 9.00 p. m.

Chile: 9.00 p. m.

Brasil: 9.00 p. m.

España: 2.00 a. m. (al día siguiente)

¿Qué canal transmite Emelec vs Barcelona SC?

Ecuador: GOLTV Ecuador

Internacional: GOLTV Play, Bet365

Estados Unidos: Fanatiz USA, GOLTV, GolTV Espanol

¿Dónde ver Emelec vs Barcelona SC?

Si te encuentras en Ecuador, podrás observar este partido a través de la señal de GOLTV. No obstante, si no cuentas con un televisor cerca de ti, tienes la opción de seguir la transmisión del Emelec vs. Barcelona SC EN VIVO a través de los enlaces que ofrece el portal web Roja Directa.

¿Cómo ver Emelec vs Barcelona SC en Roja Directa?

Accede a la web de Roja Directa y busca en la lista de duelos el Emelec vs. Barcelona SC. Presiona allí y se desplegará una lista de enlaces en los cuales podrás visualizar el compromiso EN VIVO.

¿Cómo ver Roja Directa por internet gratis?

Ver cualquier acontecimiento deportivo gratis por internet es muy sencillo con Roja Directa. Puedes entrar a esta plataforma a través del siguiente enlace: rojadirectatv.tv.

¿Cómo ver Roja Directa por el celular?

Si quieres observar tu deporte favorito en un dispositivo celular, Roja directa ofrece una aplicación móvil disponible para iOS y Android. Ahí podrás seguir EN VIVO los resultados de los partidos de fútbol en tiempo real. La otra opción es ingresar directamente a la página web.

¿Cuál es la app de Roja Directa?

Roja Directa Fútbol es la aplicación web de Roja Directa que te permitirá disfrutar de distintos partidos en vivo y gratis desde dispositivos móviles iOS O Android. Ingresa su nombre en el buscador y descárgala.

Para gozar de una mejor experiencia, puedes ingresar a la aplicación con una conexión 4G rápida o a través de Wi-Fi de alta velocidad.

¿Qué partidos transmite Roja Directa?

En el directorio de Roja Directa, podrás encontrar enlaces de transmisiones de partidos de diferentes, ligas y competiciones de fútbol de América, Europa y todo el mundo gratis. También hay links de eventos de otros deportes, como boxeo, automovilismo o tenis.

¿Qué es Roja Directa?

Es un portal deportivo español que ofrece enlaces de transmisiones por streaming de diversas competiciones de todo el mundo EN VIVO, totalmente gratis.

