Jackson Martínez se habría retirado del fútbol a los 34 años

Las constantes lesiones que lo aquejaron en las últimas temporadas habrían motivado a Jackson Martínez a adelantar su retiro del fútbol. El delantero colombiano de 34 años, quien no juega un partido desde hace casi cinco meses, lo pondría punto final a su carrera este 2020, informaron desde su país natal.

“Decisión consensuada con su familia. Llegó la hora del retiro. Nos regaló muchas alegrías, alcanzó sus sueños con disciplina y seriedad”, publicó en sus redes sociales el comentarista deportivo Santy Martínez.

Hace algunos días, el propio futbolista habló acerca de la posibilidad de retirarse debido a su inactividad. “Cuando sienta cuál es mi estado, después de las lesiones que he tenido y que me han privado en los últimos años de tener cierta regularidad, decidiré si puedo volver a jugar al fútbol o no”, declaró a fines de noviembre en una entrevista con el diario As.

En aquella oportunidad también confirmó que existieron contactos con Independiente de Medellín para su regreso al fútbol colombiano. “Esa opción estuvo muy cerca de concretarse, pero finalmente no se cerró por distintas circunstancias”, dijo.

Jackson Martínez llegó a jugar en Europa en equipos como Porto y Atlético de Madrid. Con la selección Colombia, participó en el Mundial Brasil 2014, donde anotó dos goles en la victoria 4-1 sobre Japón por la fase de grupos del torneo.

El gran punto de inflexión en su carrera ocurrió en el 2015, cuando sufrió una lesión en el tobillo durante un partido contra Chile por las Eliminatorias Rusia 2018. Desde aquel momento, experimentó un notorio descenso en su rendimiento, al punto de que en su última temporada solo anotó un gol en 24 encuentros disputados con el Portimonense, su club más reciente.

