Boca Juniors vs. Talleres se miden (EN VIVO ONLINE) este domingo 6 de diciembre por la fecha 6 de la zona D de la Copa Diego Maradona. El partido tendrá por escenario el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, y se jugará desde las 7.30 p. m. (hora peruana) / 9.30 p. m. (hora de Argentina).

El conjunto de Miguel Ángel Russo lidera el grupo con 9 puntos y necesita un triunfo o un empate para asegurar su avance a la siguiente fase; si pierde, deberá esperar que Lanús no venza a Newell’s Old Boys. El peruano Carlos Zambrano será titular, mientras que Carlos Tévez no verá acción esta noche.

🛬 El plantel ya está en Córdoba y este domingo a las 21.30 cierra el grupo 4 de la Copa Diego Armando Maradona ante @CATalleresdecba.#VamosBoca 👊 pic.twitter.com/RTfRI55qQ0 — Boca Jrs. Oficial (desde 🏡) (@BocaJrsOficial) December 6, 2020

Por su parte, los dirigidos por Alexander ‘Cacique’ Medina, segundos con 8, esperan obtener otra victoria ante los boquenses, como la anterior, que sucedió en la fecha 3 por 1-0; o sacar el mismo resultado que los granates en su visita a Rosario para clasificar. Juan Ignacio Méndez cumplió su suspensión y ocupará el lugar de Francis Mc Allister.

📋 ¡LISTA DE CONCENTRADOS! Estos son los jugadores que ya se encuentran concentrando para el encuentro ante @BocaJrsOficial 👇🏻#VamosTalleres | 🏆 #CopaDiegoMaradona pic.twitter.com/zAJ595roKP — CATalleresdecba (@CATalleresdecba) December 6, 2020

La República Deportes te enseña cómo acceder al portal Apurogol, que transmitirá el Boca Juniors vs. Talleres EN VIVO ONLINE, para que no te pierdas ni un detalle del encuentro.

¿A qué hora juega Boca Juniors vs Talleres?

Argentina: 9.30 p. m.

Uruguay: 9.30 p. m.

Paraguay: 9.30 p. m.

Bolivia: 8.30 p. m.

Chile: 9.30 p. m.

Colombia: 7.30 p. m.

Perú: 7.30 p. m.

Ecuador: 7.30 p. m.

Venezuela: 8.30 p. m.

Brasil: 9.30 p. m.

Estados Unidos (Washington D.C., Miami, Nueva York): 7.30 p. m.

España: 1.30 a. m. (lunes 7)

Italia: 1.30 a. m. (lunes 7)

¿Qué canal transmite Boca Juniors vs Talleres?

Argentina: TNT Sports

Estados Unidos: TyC Sports Internacional, Fanatiz USA

Portugal: Sport TV LIVE, Sport TV 1

Alemania: sportdigital

Austria: sportdigital

Suiza: sportdigital

Croacia: Arena Sport 2

Israel: Sport 3

Internacional: Fanatiz Internacional

¿Dónde ver Boca Juniors vs Talleres?

TNT Sports es el encargado de transmitir el Boca Juniors vs. Talleres en todo el territorio argentino. Asimismo, podrás seguir las incidencias del partido EN VIVO desde cualquier dispositivo a través del portal de transmisiones Apurogol.

¿Cómo ver Boca Juniors vs Talleres en Apurogol?

Accede al sitio web Apurogol, busca en la lista de partidos el Boca Juniors vs. Talleres y dale clic. En el instante, se desplegará una lista de links para ver el encuentro. Presiona cualquiera de ellos.

¿Cómo ver Apurogol por internet gratis?

Para ver juegos en Apurogol debes ingresar a su página web mediante el siguiente enlace: www.apurogol.futbol y seleccionar uno de los partidos.

Seguidamente, evita la primera, segunda y tercera pantalla, así como los botones llamativos que dicen “ver partido”, porque son publicidad. El cuarto cuadrado aparecerá con un temporizador en “00”: haz clic en él.

¿Cómo ver Apurogol por el celular?

Puedes disfrutar los partidos que ofrece Apurogol descargando su aplicación para dispositivos Android de 5.0 o más.

¿Cuál es la app de Apurogol?

La app de Apurogol está disponible para smartphones que tienen Android de 5.0 para adelante. Con ella podrás ver casi todos los partidos de las ligas argentinas, brasileñas, uruguayas, colombianas y más.

¿Qué partidos transmite Apurogol?

Apurogol transmite diversos encuentros de la Copa Diego Maradona EN VIVO, así como de otros torneos de Sudamérica, Europa y diversas partes del mundo. También podrás encontrar diversas competiciones de deportes como básquetbol, tenis y carreras de caballos.

¿Qué es Apurogol?

Apurogol es un portal web que transmite partidos de fútbol de las ligas de Argentina, Europa y diversas partes del mundo, en vivo, gratis y desde casi cualquier dispositivo con conexión a internet.

