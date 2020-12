Alianza Lima: rutas de salvación

En Alianza Lima no se piensa en otra cosa que en la puja jurídica que marcará su futuro. No aceptarán el descenso hasta que no haya un pronunciamiento oficial de la Comisión de Licencias en torno a su reclamo, el mismo que indica que Carlos Stein incurrió en incumplimientos de manera reincidente.

“El cumplimiento de las reglas es lo que nos sostiene luchando para que se cumplan”, es el mensaje que el delegado blanquiazul, Tito Ordóñez, coloca como bandera de esta cruzada. Sin embargo, la Comisión de Licencias consideró que el club íntimo “no tiene legitimidad para obrar” en este proceso.

Esto no quiere decir que la quita de puntos a Stein no se vaya a dar, ya que el castigo se podría aplicar de oficio, sin que el reclamo de Alianza intervenga. La Gerencia de Licencias se debería pronunciar en los próximos días. No obstante, en Matute ya están pensando en una instancia superior. De no atenderse a este reclamo, el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) sería el nuevo campo donde se llevaría a cabo el partido.

La República conversó con Jhonny Baldovino, asesor legal de la SAFAP, quien brindó luces sobre este proceso.

“Alianza puede ir al TAS, incluso puede pedir una medida cautelar para jugar en primera, se la pueden dar o no, todo va a depender de cómo sustenten su pedido”, indicó Baldovino.

¿Pero en qué estado queda Alianza mientras se resuelve su caso? “El proceso puede durar un año, pueden jugar en segunda o no, eso lo decide Alianza, aunque si ellos logran el ascenso rápido, su pedido no se centraría en lo deportivo sino en lo económico”, sostuvo.

Y es que si el TAS le diera la razón a Alianza, la indemnización podría ser millonaria. “Ahí la FPF tendría que pelear de igual a igual”, asegura. Por otro lado, Alianza podría no ser el único club que acuda al tribunal, puesto que el abogado de Llacuabamba, Julio García, no vio con malos ojos que los blanquiazules acudan al TAS. “Llacuabamba podría sumarse al pedido de Alianza o ir aparte si quiere”, sentenció Baldovino.

Cabe recordar que este no sería el primer recurso que Alianza Lima presentaría al TAS. La institución victoriana, junto con Cristal y la San Martín, llevaron el tema de los estatutos al tribunal internacional.

¿Se puede anular el descenso? Este rumor fue vertido como una solución salomónica para evitar problemas, más desde un lado político que jurídico. “Legalmente no es imposible, sería una decisión del organizador del torneo. En abril bajaron de 4 a 3 a los descendidos mediante una resolución. No infringe norma FIFA. Sería una decisión al estilo indulto presidencial”, aseguró Baldovino. No obstante, La República pudo conocer que no existe posibilidad alguna de que esta figura se vaya a aplicar.

Alianza Lima y el lío con sus derechos de televisión

Alianza Lima mantiene contrato con Gol Perú, algo que el presidente del Deportivo Coopsol, Freddy Ames, ha visto con malos ojos, incluso indicó que algunos clubes se negarían a jugar en la Liga 2 porque consideran que sería competencia desleal.

“En la segunda, la FPF tiene los derechos de TV hasta el 2021. Si solo Alianza tiene ingresos por derechos de TV, los demás equipos de la Liga 2 no vamos a jugar”, dijo. Algo que para Baldovino es inexacto. “Creo que el contrato se reduce pero se mantiene, los demás clubes no tienen nada que reclamar porque es un contrato ya firmado, Alianza puede disponer de un dinero que no le están regalando, no hay competencia desleal”.

