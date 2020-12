Zidane tras victoria del Real Madrid ante Sevilla: “Es importante saber sufrir”

El entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, saludó el “buen partido” hecho por su equipo en el campo del Sevilla, donde ganó por 0-1 tras haber “sufrido en la segunda parte”. Expresó que es “importante saber sufrir”.

“Interpretamos muy bien el partido. No han sido fáciles estos últimos días y me alegro por los chicos. Trabajamos todos en defensa, con ayudas, y luego se sabía que había posibilidades de hacer daño al rival con contraataques, como el del gol de Vini. No era nuestro mejor momento, porque antes tuvimos más ocasiones”, refirió.

El técnico francés insistió en “la importancia de creer en lo que se hace”, que es lo que ha llevado a completar “un buen partido contra un rival muy complicado y en su campo”.

Asimismo, Zinedine Zidane consideró, por ello, que su plantel “tiene carácter, quiere los retos”. “Hoy es muy importante el triunfo para lo que viene ahora”, recalcó.

Real Madrid 1-0 Sevilla: resumen

Real Madrid ganó por 0-1 al Sevilla en un partido muy reñido, y en el que se tuvo que poner el mono de trabajo para cambiar su mala dinámica de dos derrotas seguidas (Alavés y Shakhtar), con el fin de coger moral para su cita decisiva del próximo miércoles ante el Monchengladbach, en la que buscarán pasar a los octavos de la Champions League.

Tras un primer tiempo en que los de Zinedine Zidane dominaron por completo, sin materializar sus buenas ocasiones, el segundo fue mucho más igualado, porque el Sevilla reaccionó, aunque un solitario gol en propia meta del portero Bono, tras un remate que no iba a puerta del brasileño Vinicius, a los 55 minutos, le aseguró el triunfo al cuadro blanco.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.