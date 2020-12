Sporting Cristal vs. Ayacucho FC: los posibles once titulares de ambas escuadras

Lucharán por la gloria en la final de la Fase 2. Este sábado, Sporting Cristal y Ayacucho FC se verán las caras en el Estadio Monumental para ganarse un lugar en el partido que definirá al campeón de la Liga 1 Movistar 2020. Ambas escuadras quedaron primeros en sus respectivos grupos producto de su buen desenvolvimiento en el campo de juego.

De esta manera, Roberto Mosquera y Gerardo Amelí, estrategas de los rimenses y zorros, respectivamente, no se darán tregua para ganar el partido dentro de los 90 minutos. Ambos DT mandarán al terreno de juego lo mejor de su plantel.

Por el lado del equipo capitalino, Emanuel Herrera será su carta de gol, mientras que en la escuadra ayacuchana Mauricio Montes será el artillero.

A continuación te compartidos los posibles once titulares en ambos casos. En Sporting Cristal, el director técnico peruano enviaría el siguiente equipo: R. Solís; N. Loyola, O. Merlo, G. Chávez, J. Madrid; H. Calcaterra, M. Távara, C. Gonzales; W. Corozo, E. Herrera, C. Olivares.

Por su parte, el argentino que lidera el equipo provinciano podría optar elegir al siguiente grupo: A. Zamudio; F. Rojas, H. Souza, A. Cossio, J. Mendieta; J. Murrugarra, R. Ardiles, G. Papa; C. Olascuaga, M. Montes, L Sosa.

Recordemos que este año, solo se vivió un Sporting Cristal vs. Ayacucho FC, este partido fue correspondiente a la jornada 14 del Torneo Apertura 2020. ¿El saldo? Los rimenses se impusieron 2-1 con goles de Kevin Sandoval y Jorge Cazulo mientras que Carlos Olascuaga había adelantado para los ayacuchanos.

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs. Ayacucho FC?

El duelo se disputará a las 2.00 p. m. en el Estadio Monumental de Ate. Sporting Cristal viene de vencer 3-2 a la Academia Cantolao, por su parte, Ayacucho FC se impuso al Carlos Mannucci por la mínima diferencia.

