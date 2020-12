Boca Juniors vs. Talleres EN VIVO | Este domingo se enfrentan (ONLINE por internet vía TNT Sports) por la jornada 6 de la zona D de la Copa Diego Maradona del fútbol argentino. Este partido se jugará en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba y podrás seguir el minuto a minuto, los goles y el resumen final a través de La República Deportes.

¿A qué hora juega Boca vs. Talleres?

Si quieres seguir la transmisión del partido de Boca Juniors vs. Talleres, en esta nota te dejamos los horarios para que lo veas desde el inicio:

Países Horario del Boca Juniors vs. Talleres México 6.30 p. m. Perú 7.30 p. m. Ecuador 7.30 p. m. Colombia 7.30 p. m. Estados Unidos (Miami, Nueva York y Florida) 7.30 p. m. Bolivia 8.30 p. m. Venezuela 8.30 p. m. Argentina 9.30 p. m. Uruguay 9.30 p. m. Paraguay 9.30 p. m. Chile 9.30 p. m.

La sexta y última jornada de la fase de grupos de la Copa Diego Maradona definirá a los últimos clasificados para la Zona Campeonato, quienes lucharán por el título y un pasaje para la Copa Libertadores de 2021.

Boca Juniors, vigente campeón del fútbol argentino, lidera la zona 4 con nueve puntos, seguido por Talleres con ocho y Lanús con siete. Newell’s Old Boys, ya eliminado, tiene cuatro unidades.

El equipo de Carlos Tevez visitará el domingo a Talleres de Córdoba sin conocer el resultado del partido entre Newell’s y Lanús, que se jugará más tarde. Los Xeneizes querrán cobrarse la revancha del partido de ida en La Bombonera, donde los cordobeses ganaron 1-0.

Para asegurar su clasificación, Boca Juniors necesita al menos un empate. Si pierde, deberá esperar que el Granate no venza a los rosarinos para así celebrar su pase a la siguiente etapa de la Copa Diego Maradona, que por la muerte del Pelusa dejó de llamarse Copa Liga Profesional.

¿En qué canal ver Boca Juniors vs. Talleres?

El partido de Boca Juniors vs. Talleres será transmitido por TNT Sports. No obstante, en el caso de que no puedas sintonizar esta señal de TV, desde tu celular puedes seguir el minuto a minuto a través de La República Deportes.

Posibles alineaciones del Boca Juniors vs. Talleres

Talleres: Caranta; Schott, Komar, Pérez, Díaz; Navarro, Méndez, Fragapane, Pochettino, Valoyes; Retegui.

Boca Juniors: Andrada; Jara, Zambrano, Izquierdoz, Mas; Villa, González, Capaldo, Cardona; Zárate y Ábila.

