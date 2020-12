Con los ingresos económicos que recibe desde el año pasado Pedro Ibáñez paga los servicios de su casa. La luz, por ejemplo. Vive con su mamá en San Juan de Miraflores en Lima y se siente feliz sabiendo que da tranquilidad a la familia en tiempos difíciles. Su buen momento en el FBC Melgar lo toma con calma y humildad.

“Mi mamá siempre me habla, me dice cómo son las cosas, busca que me dé cuenta de mis errores. Eso me gusta porque uno va a prendiendo, no hay que agrandarse porque la carrera recién comienza. Hay que ser humildes y sencillos en todo aspecto”, le dijo a La República.

A pesar de la pandemia, este fue un gran año para Pedro. Debutó con la casaquilla de Melgar en el fútbol profesional Liga 1 y por si fuera poco jugó la Copa Sudamericana teniendo buena actuación en el puesto de defensa lateral derecho. Se ganó el aprecio de los hinchas que consideran que a sus 19 años sudó la camiseta como se debe. “Agradezco al hincha por el apoyo, estoy feliz de estar en Melgar porque me dio la oportunidad, me apoyó y estoy agradecido. Quisiera dejar algo bueno como un campeonato”, sostuvo.

Se formó en la escuela Esther Grande de Bentín con el entrenador Marco Valencia, quien le dio la oportunidad de debutar en Melgar. Domina la derecha e izquierda y por eso puede jugar por ambas bandas. Su rapidez lo hace un buen marcador. Se adaptó rápido al puesto mandando a la banca a los experimentados Carlos Neyra y Eduardo Rabanal. Por sus condiciones está en la selección peruana sub-20 que jugará un sudamericano en Colombia el próximo año.

“La confianza que nos dio el entrenador generó competitividad. Para el profesor Marco (Valencia) el que juega es el que está mejor preparado, no se fijó en la experiencia o en la edad, eso es una motivación especial. Pude aprovechar mi oportunidad”, aseveró.

Este año el FBC Melgar se dio el lujo de tener cuatro juveniles en defensa: Pedro Ibáñez, Alec Deneumostier, Leonardo Miflin y Paolo Reyna. El talento está y en el club buscarán explotarlo al máximo en el 2021