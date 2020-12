Claudio Pizarro calificó descenso de Alianza Lima como “terrible e inesperado”

Cuando todavía luchaba por mantener la categoría, Alianza Lima recibió a través de las redes sociales el aliento de exjugadores famosos, como Jefferson Farfán, Paolo Guerrero o Claudio Pizarro. Pese a las palabras de apoyo, el club blanquiazul fue incapaz de evitar el descenso, tras lo cual el ‘Bombardero’ no pudo evitar expresar su tristeza.

“Es una pena, es terrible, algo que no se esperaba. No fue un buen año”, declaró Pizarro en diálogo con el programa televisivo Más vale tarde. El exdelantero agregó que se mantuvo al tanto de las fechas finales de la Fase 2, pero se llevó una ingrata sorpresa al observar el nivel mostrado por el equipo.

“Vi los últimos dos partidos, la verdad que hace mucho tiempo no seguía fútbol peruano. A Alianza lo vi como un equipo muy disminuido, pensé que iba a tener algo más. Me sorprendió porque esperaba que el equipo esté mejor”, señaló.

Claudio Pizarro es hincha confeso de Alianza Lima. Foto: Difusión

El excapitán de la selección peruana también lamentó que algunos conocidos suyos hayan tenido que vivir este triste episodio. “Yo conozco a algunos chicos de ahí y pensé que, la verdad, iba a ir mejor. Esto es así, lamentablemente en el campo no se dieron las cosas y hay que mejorar”, dijo.

Así como algunos directivos de la propia institución, Pizarro consideró que se deben realizar modificaciones en la forma de trabajar de Alianza para superar este duro momento de su historia. “Hay que hacer cambios, obviamente. Cuando las cosas no se dan o no van para adelante es porque algo no está funcionando”.

