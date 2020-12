Alianza Lima tenía encaminado algunos fichajes, pero quedaron en suspenso

Tras haber perdido la categoría, en Alianza Lima se han estancado algunos planes. Uno de ellos es el correspondiente a los fichajes para la temporada 2021. En una reciente entrevista, José Bellina, gerente deportivo del club íntimo, confirmó que existían conversaciones avanzadas con algunos jugadores, sin embargo, estas se detuvieron tras concretarse el descenso.

En conversación con Gol Perú, el directivo se dirigió a la afición blanquiazul, con quien se disculpó por la campaña. “Pedirle disculpas al hincha porque es importante que ellos sepan nuestro sentir. Tenemos una tristeza profunda, fueron mucho eventos que se hicieron mal para llegar a este punto”, sostuvo.

Luego, pasó a referirse a los fichajes. “Habían conversaciones con algunos futbolistas, siempre bajo el marco legal. Se había avanzado, pero como nos encontramos en una situación de incertidumbre, todo está en stand-by. Estamos a la espera de [que se solucione] eso para empezar a ejecutar [las contrataciones]”, indicó Bellina.

Asimismo, el descenso del primer equipo de Alianza Lima también significó un problema para el plantel de la reserva, ya que en la Liga 2 no existe el torneo de promoción. “Si no sale todo como queremos, no vamos a tener reserva en Liga 2. Pero, buscaremos la manera de retener el talento, hay trabajo activo en los diferentes torneos juveniles. Encontraremos la forma de mantener el proyecto de menores en Alianza Lima”, concluyó el gerente deportivo.

