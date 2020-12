Drogba sobre el día que conoció a Maradona: “Ese fue mi balón de oro”

A una semana de la partida de Diego Armando Maradona, los elogios hacia el Pelusa no se detienen. Al celebrar goles o en redes sociales, diversos personajes relacionados al fútbol siguen rindiendo homenaje al argentino. Uno de los últimos en pronunciarse ha sido Didier Drogba, quien a través de la Revista France Football reveló lo que significó para él, el astro albiceleste.

“Siempre quise ser Maradona” , bajo ese titular se publicó el escrito del exjugador de la selección de Costa de Marfil.

Luego pasó a relatar cómo Maradona se convirtió en su inspiración para convertirse en futbolista profesional.

“Ahora, con tu desaparición, es mucho más que el sueño de un niño que se desvanece: es el fin de ‘mi’ fútbol. Es el fin de la idea que siempre he tenido y de la que tú eras a la vez símbolo, modelo y portavoz. Un fútbol lleno de vida, atrevimiento, picardía y libertad”, reza el segundo párrafo.

Texto de Didier Drogba en la revista France Football.

Drogba también narró cual fue su primera camiseta de fútbol y cómo llegó a su poder. “Nací en el fútbol contigo. Tu Copa del Mundo en 1986 me la sé a la perfección. Terminé dañando el VHS de tus jugadas, por verlo cientos de veces. La primera camiseta que tuve fue la de Argentina , me la trajo mi tío de un torneo en Sudamérica”.

Para conocer a su ídolo tuvieron que pasar años. Aunque haya durado poco ese momento, el marfileño guarda esa conversación como si fuese un trofeo.

“Te conocí finalmente en 2018, en el Mundial. No me da pena decir que fue el mejor día de mi carrera. Siempre me acordaré que me dijiste: “¡Drogba, una bomba! ”. Ese fue mi balón de oro”, contó el exjugador del Chelsea.

“En los últimos años, pensé que podía adivinar la tristeza y el arrepentimiento en tu mirada a menudo perdida. Es una locura porque solo hablé contigo durante diez segundos y todavía tengo la impresión de que te conozco tan bien. Ahora tendremos que aprender a amar el fútbol sin ti. Es como seguir amando la vida después de que un ser querido se ha ido. Evidentemente, es posible, pero llevará tiempo. Adiós Diego, te quise mucho”, culmina el texto.

