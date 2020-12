Daniel Ahmed en audio difundido: “El fútbol peruano está muy sucio”

El descenso de Alianza Lima ha conmocionado a todo el fútbol peruano y desató una crisis profunda en el elenco íntimo. Este miércoles 2 de diciembre el club anunció la salida de Víctor Hugo Marulanda y de Daniel Ahmed (junto a su comando técnico).

A la vez, en las últimas horas, se difundió un audio privado del estratega argentino, en el cual habla de lo ocurrido este año.

El ‘Turco’ dirigió siete partidos al cuadro blanquiazul y no consiguió ni una sola victoria, empató un juego y perdió los restantes. Asimismo, llegó a la institución en febrero del 2020 y asumió el cargo de Jefe de Planeación y Desarrollo Deportivo, pero asumió la dirección técnica del club a inicios de noviembre luego de la salida de Mario Salas.

Ahmed reiteró que no tuvo el tiempo necesario para trabajar de la mejor forma y que hizo lo que pudo para salvar a Alianza de la baja, pero que su función principal era otra. Además, recalcó que los males de la escuadra de La Victoria no comenzaron esta temporada con la llegada del Fondo Blanquiazul, sino con los directivos anteriores.

“Un club que en 119 años solamente tiene una explanada donde construyó un estadio y ese lugar no lo compró, se lo donaron, quiere decir que en todos esos años ningún dirigente hizo ningún esfuerzo para que Alianza Lima tuviera la grandeza que le da su gente, porque Alianza es grande por su gente, no por la gestión que ha tenido”, señaló.

“A este grupo de empresarios lo matan, pero son personas que entraron en enero y lo culpan de este descenso. El plantel se armó en el 2019, hubo un entrenador con mucha incidencia con el armado del plantel. El Fondo invirtió más de ocho millones de dólares en el fútbol peruano, son hinchas del club y que no quieren robar. Se están comiendo el plato que cocinaron los anteriores y toda la sociedad está juzgando a gente que no es la culpable de lo que pasa”, agregó.

Del mismo modo, analizó lo que hizo en el club: “Me encargué de hacer procesos, porque antes no había ni uno solo. Para buscar un jugador, venían intermediarios y dirigentes para recomendar. No había análisis, no se sabía si habían competido en los últimos años, si llega al equipo con lesión, entre otras cosas”.

Finalmente, sostuvo lo siguiente: “El debacle deportivo es por el equipo que se armó a principio de año. Después hubo decisiones de sacar jugadores del primer equipo, que debilitaron al grupo, pero pasaron tres entrenadores que salieron campeones nacionales: Bengoechea, Salas y yo. La única diferencia es que el primero arrancó con una pretemporada y plantel completo. Yo estuve 25 días, con un plantel extremadamente mermado”.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.