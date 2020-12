Alianza Lima: puntos sobre la mesa

Para muchos, Alianza Lima este año no tuvo los argumentos deportivos necesarios para merecer su permanencia en primera división, sin embargo, hoy parece que lo ganado en la cancha no sirve cuando la disputa no se dio bajo las mismas condiciones.

Las miradas están puestas en los blanquiazules luego de que presentaron un reclamo ante la Comisión de Licencias de la FPF en contra de Carlos Stein por haber incumplido de forma reiterada en los pagos a su cuerpo técnico, futbolistas y al personal administrativo.

El área legal íntima argumentó que la sanción económica que se le impuso a la institución norteña el mes pasado, debió ser con puntos por ser reincidente. “Stein ya había incumplido en enero y febrero. Lo que correspondía era reducción de puntos y no solo multa económica”, aclaró el asesor legar de la Agremiación de Futbolistas, Jhonny Baldovino, quien además aseguró que el reclamo desde Matute se dio antes de que finalizara la fase 2. “Alianza Lima ya había presentado una carta. No es que esperó a última hora o después del resultado. Ya quería corregirlo desde antes”.

Cabe indicar que según el reglamento (artículo 88 de las bases del campeonato) los clubes que no cumplen con presentar las planillas a tiempo son sancionados económicamente al tratarse de la primera vez, pero si son reincidentes se les debe sancionar con la quita de puntos. Por ello, legalmente, Alianza aún tiene la posibilidad de quedarse en primera. “El fútbol no es solo lo que pasa en el campo de fútbol, sino todo un reglamento que hace que no haya competencia desleal entre los clubes que participan. Si Alianza Lima considera que ha habido una equivocación, puede hacerlo notar y la comisión la puede corregir. Alianza también ha pedido que se revise las planillas de pago de los meses de setiembre y octubre”, Explicó Baldovino en RPP.

Los jugadores de Carlos Stein decidieron salir al frente para desmentir la información y asegurar que siempre estuvieron al día en los pagos. “Doy fe de que he cobrado todo, en tiempo y en forma. Nadie estuvo impago, estas son todas cosas que inventan para ver si pueden salvar la categoría”, señaló el argentino Facundo Parra. Sin embargo, los íntimos tienen algo más a su favor. Y es que se filtró un documento donde la directiva del cuadro chiclayano solicita al presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Agustín Lozano, apoyo económico, dejando en claro que estuvieron atrasados en los pagos.

“El día 28 de septiembre del presente año nos abandonaron a nuestra cuenta corriente dólares el importe de US$ 46.497.18. Importe que supuestamente serviría para cancelar los sueldos correspondientes al mes de septiembre, sin embargo dicho importe se tomó para cancelar lo que el club estaba adeudando (45%) de sueldo correspondiente al mes de mayo”, señala una parte del documento. “Se completó el saldo de los sueldos del mes de agosto, gratificaciones del mes de julio y los CTS del mes de mayo, por esto que recurrimos a Uds. para solicitar el adelanto de la cuota correspondiente al mes de diciembre para poder cumplir con los pagos de sueldos correspondientes al mes de setiembre...”, se aprecia en la misiva.

La información que tiene La República es que los argumentos presentados por los íntimos solicitando la deducción de puntos a Stein serán rechazados por la Gerencia de Licencias, pero aún nada está dicho. Alianza Lima seguirá peleando por quedarse en primera.

Quedó fuera

Primero en irse. Daniel Ahmed no va más en Alianza luego de dirigir al primer equipo en las últimas fechas de la fase 2 de la Liga 1. Como se recuerda, el argentino fue antes jefe de Planeación y Desarrollo Deportivo.

La carta presentada a la FPF

Aquí un extracto del reclamo presentado por Alianza Lima contra Carlos Stein por faltas reiterativas en el reglamento de licencias. El documento adjunta pruebas.

