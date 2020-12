Real Madrid vs. Shakhtar Donetsk: real desastre

Kiev, Ucrania

Real Madrid llegó al Estadio Olímpico de Kiev con una sola obligación: ganar para asegurar su boleto a la siguiente fase de la Champions League. Sin embargo, los dirigidos por Zinedine Zidane volvieron a mostrar falencias que fueron muy bien aprovechados, una vez más, por Shakhtar.

En un cotejo sin muchas emociones durante el primer tiempo, el cuadro blanco dominó la posesión del balón y se apoderó de la mitad de la cancha. Pero fue el dueño de casa el que supo aguantar bien las embestidas de su adversario y mostrarse implacable a la hora de defender.

El cero se rompió a los 57′ del cotejo, tras un rápido contraataque, Mateus se la pasó a Marlos dentro del área y este habilitó a Dentinho, quien la mandó al fondo de la red. Con todo el Madrid volcado en ataque con la intención de conseguir el empate, los locales alargaron diferencias a los 82′, cuando Soloman venció la resistencia de Thibaut Courtois y liquidó todo a favor de los de naranja.

No hubo tiempo para más y el Shakhtar celebró el haber conseguido nuevamente un resultado favorable ante la Casa Blanca, luego de haberle ganado 3-2 en España. De esta manera, Madrid está al borde de la eliminación, ya que, con 7 puntos, se ubica tercero en el grupo debido a que el Shakhtar (7) lo supera por diferencia de goles. El grupo B del torneo se definirá en la última fecha, pues en la cima quedó el Monchengladbach con 8 unidades que no pudo con el Inter y perdió por 3-2 gracias a un doblete de Romelu Lukaku. De ganar el cuadro italiano en la última fecha, podrían alcanzar los octavos de la Champions League si es que hay un ganador en el cotejo entre Real Madrid vs. Borussia.

¿Qué tiene que pasar para que los merengues clasifiquen? Depende de sí mismo, así que debe ganar, incluso será primero de grupo si celebra y el Shakhtar no lo hace contra el Inter de Milán. También le vale el empate siempre y cuando el Shakhtar pierda con el Inter de Milán, pues de no darse ese resultado quedará tercero y jugará la Europa League. Si pierde y el Inter vence al Shakhtar, el panorama es aún más sombrío, pues será último es su grupo y quedará completamente eliminado de Europa. “No voy a dimitir. Nosotros vamos a seguir. Es una mala racha a nivel de resultados. Es la realidad. Pero hay que seguir”, dijo Zidane tras el pitazo final.

Otros partidos

Por el grupo C, el Oporto clasificó a los octavos de final, luego de sumar el punto que le faltaba después de empatar sin goles en casa frente al Manchester City. El equipo portugués, no obstante, también hubiese clasificado en caso de perder ante el líder del grupo, ya que en el otro partido de la llave el colista Marsella derrotó por 2-1 a Olympiacos.

‘Colchoneros’ definen todo en Austria

Bayern Múnich, que tiene asegurado el primer lugar del grupo A, empató 1-1 con el Atlético de Madrid, gracias a un penal convertido por Thomas Muller casi al final del cotejo (85′). Con este resultado, los ‘Colchoneros’ quedaron segundos con 6 puntos, pues aprovecharon el paso en falso del Lokomotiv Moscú, que cayó 3-1 ante el Salzburgo. Definirán su clasificación en la siguiente fecha ante el Salzburgo de visita.

