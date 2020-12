Jhonny Baldovino: “Antes del partido con Stein, Alianza Lima presentó una carta”

Alianza Lima perdió la categoría el sábado 28 de noviembre luego de caer por 2-0 ante Sport Huancayo en el Estadio Nacional. Sin embargo, la directiva blanquiazul ha presentado reclamos y existe la posibilidad de que le resten puntos a Carlos Stein para que el equipo de La Victoria se quede en Primera.

Jhonny Baldovino, asesor legal de la Agremiación de Futbolistas del Perú (Safap), ofreció una entrevista este miércoles 2 a RPP y se pronunció sobre el caso del elenco íntimo. El funcionario dijo que los sustentos presentados por el club aliancista son válidos y que la decisión recaerá en la Comisión de Licencias.

Del mismo modo, el abogado indicó: “Antes del partido con Stein, Alianza Lima presentó una carta que fue respondida por la FPF. No es que se esperó a última hora, sino que estuvo esperando que se corrija esta situación desde hace tiempo. Ya depende de la FPF corregirlo o no. Si no respetas las reglas, no vas a competir a nivel internacional”.

Y agregó: “Desde la Agremiación entendemos que el fútbol no es solo el resultado que se da dentro de la cancha. Si queremos profesionalizarnos, tenemos que cumplir el reglamento y acostumbrarnos a eso para que no se genere competencia desleal. No creo que esa haya sido la intención de la Comisión de Licencias, pero pudo haber caído en un error”.

Jhonny Baldovino detalló que Alianza también ha propuesto que “se revise las planillas de pago de los trabajadores en los meses de setiembre y octubre”. Esto debido a que “tienen sospecha de esto porque hace unos días se hizo pública una carta del club del 3 de octubre solicitando dinero a la FPF”.

“La solución la tiene en sus manos la Comisión de Licencias, que ha venido trabajando bastante bien. No se trata de favorecer o perjudicar a alguien, sino de que se apliquen las normas y se quede quien se tenga que quedar”, culminó el asesor legal de la Safap.

