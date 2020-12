Hijo de Maradona sugiere que retiren la ‘10′ del Barcelona

Tras la muerte de Diego Armando Maradona el miércoles 25 de noviembre, el mundo del fútbol le ha venido rindiendo homenajes. Desde cambiar su nombre a la Copa de la Liga Profesional de Argentina hasta el recurrente minuto de silencio. Uno de sus hijos considera que todavía se puede hacer algo más para recordar al ídolo argentino.

Diego Armando Maradona Sinagra, en una entrevista con el diario Marca de España, dio la idea de que todos los equipos en los que jugó su fallecido padre, incluyendo el Barcelona de Lionel Messi, retiren el número 10. El primero de los hijos del ‘Barrilete Cósmico’, reconocido hace algunos años, aseguró que sería una gran forma de honrar su memoria.

Argentinos Juniors, Boca Juniors, Barcelona, Napoli, Sevilla y Newell’s Old Boys tendrían que retirar el dorsal que usó Diego en su etapa como futbolista. Sin embargo, el pedido de Maradona Junior no sería una tarea fácil de concretar.

“En los equipos donde jugó, creo que sí, incluido el Barça. No me cabe ninguna duda”, dijo el hijo de Maradona, quien también se desvivió en elogios hacia Lionel Messi por el homenaje que realizó el último domingo en el Camp Nou cuando mostró la camiseta que usó el ‘Pelusa’ como jugador de la ‘Lepra’.

“Me gustó mucho, y también me emocionó mucho. Han sido días muy emotivos en todo momento. Lo de Leo fue especial, muy lindo. Me llegó mucho, me hizo llorar. También el del Nápoles; el triunfo de Gimnasia; lo que pasó en Boca, donde estaba Dalma... Fueron emotivos muchos”, confesó.