Chivas de Guadalajara vs. León EN VIVO | HOY se enfrentan (ONLINE por internet vía TV Azteca, TUDN, Canal 5 y Afizzionados) por la ida de las semifinales del Torneo Guardianes 2020 de Liga MX. Este partido tendrá lugar en el Estadio Akron y puedes seguir el minuto a minuto, los goles y el resumen final a través de La República Deportes.

Horario del Chivas vs. León

Para disfrutar de la transmisión del Chivas vs. León EN VIVO, en esta nota te damos a conocer los horarios de este compromiso en los distintos países del continente americano:

Países Hora del Chivas de Guadalajara vs. León México 9.05 p. m. Perú 10.05 p. m. Ecuador 10.05 p. m. Colombia 10.05 p. m. Estados Unidos (Nueva York, Miami y Florida) 10.05 p. m. Venezuela 11.05 p. m. Bolivia 11.05 p. m. Chile 12.05 a. m. (jueves) Paraguay 12.05 a. m. (jueves) Uruguay 12.05 a. m. (jueves) Argentina 12.05 a. m. (jueves)

Las Chivas de Guadalajara pasaron sin complicaciones la reclasificación ante el Necaxa y luego en cuartos de final vencieron dos veces a las Águilas del América, que tenían los pronósticos de su lado.

Víctor Manuel Vucetich —cinco veces campeón en la liga mexicana— dio muestra de su oficio en cuartos de final y de cara a la eliminatoria ante el León ha procurado descargarles la presión a sus dirigidos.

“Estamos muy contentos y satisfechos, pero no hemos ganado nada, prefiero que sigan pensando que somos víctimas y nosotros seguir con gran determinación”, apuntó el entrenador de las Chivas, de 65 años.

En la banca del León estará sentado Ignacio Ambriz, técnico de 55 años, quien ha hecho de la Fiera el equipo más consistente y con el fútbol más atractivo de la Liga MX en los últimos dos años, incluso lo llevó a la final del Torneo Clausura 2019 que perdió contra los Tigres.

A pesar de que el León fue líder de la fase regular del Torneo Guardianes 2020, en la instancia anterior se llevó un susto y una advertencia ante el Puebla, que le ganó 2-1 en el juego de ida de la serie.

“En semifinales no podemos cometer esas pequeñas desatenciones que cometimos en el primer partido de cuartos de final. No podemos salir distraídos, hay clubes que no te perdonan”, adivirtió Ambriz a sus dirigidos, pero también anticipó que su equipo “no va a cambiar su forma de jugar” ante las Chivas.

CON INFORMACIÓN DE AFP

Canal de transmisión para ver Chivas vs. León

Para poder ver Chivas de Guadalajara vs. León EN VIVO, por la ida de las semifinales del Torneo Guardianes 2020 de la Liga MX, aquí te dejamos los siguientes canales de transmisión:

México: TV Azteca, Canal 5, TUDN, Afizzionados y Chivas TV

Estados Unidos: Telemundo, TUDN App

¿Cómo ver Chivas vs. León EN VIVO por TUDN?

Sky: 547 (SD) y 1547 (HD)

Izzi: 501 (SD) y 890 (HD)

Posibles alineaciones del Chivas vs. León

Chivas de Guadalajara: Raúl Gudiño; Gilberto Sepúlveda, Miguel Ponce, Jesús Sánchez, Hiram Mier, Cristian Calderón; Jesús Molina, Isaác Brizuela, Uriel Antuna, Alan Torres; José Juan Macías.

León: Rodolfo Cota; Andrés Mosquera, Fernando Navarro, William Tesillo, Jaine Barreiro; Luis Montes, Ángel Mena, Jean Meneses, Pedro Aquino, José Ramírez; Emmanuel Gigliotti.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.