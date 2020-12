Alianza Lima despidió a Daniel Ahmed tras descender a segunda división

El descenso de Alianza Lima a manos de Sport Huancayo el pasado sábado terminó por colmar la paciencia de los hinchas, quienes a través de marchas y redes sociales exigieron a los responsables dar la cara y sacar del club a quienes no estuvieron a la altura de las circunstancias.

Luego de cuatro días de incertidumbre por un reclamo de Alianza Lima sobre Carlos Stein por una supuesta falta de pagos, la institución blanquiazul —según informó el periodista Horacio Zimmermann— decidió despedir a Daniel Ahmed, quien estuvo a cargo del primer equipo en sus últimos seis partidos de la Liga 1.

Daniel Ahmed ha sido despedido de Alianza Lima. — Horacio Zimmermann (@Horacon) December 2, 2020

Recordemos que el técnico argentino, quien recibió la nacionalidad peruana en el año 2017, fue contratado por Alianza Lima para ser el jefe de Planeación y Desarrollo Deportivo; sin embargo, tuvo que reemplazar a Mario Salas, que dejó la escuadra por malos resultados.

“Hay un seguimiento en derechos de formación del club. Estamos creando la base para que Alianza Lima no sea campeón un año, sino eternamente”, había dicho Daniel Ahmed cuando se incorporó al club de La Victoria.

No obstante, el proyecto que tenía Alianza Lima con Daniel Ahmed no seguirá su curso luego de que no pudiera salvar al equipo del descenso. El exjefe de la Unidad Técnica de Menores de la selección peruana cerró su participación con un empate y cinco derrotas —el partido con Melgar fue dirigido por Guillermo ‘Chicho’ Salas—.

Daniel Ahmed ocultó el escudo de Alianza Lima tras descender.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.