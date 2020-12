Alianza Lima anunció oficialmente la salida de Víctor Hugo Marulanda

Tras consumarse el descenso de Alianza Lima a la Liga 2, se comenzaron a producir las primeras salidas en el club de La Victoria. Este miércoles, la institución blanquiazul emitió un comunicado en el que confirmó la desvinculación de Víctor Hugo Marulanda como director deportivo, decisión que el colombiano ya había adelantado hace unos días.

Junto con la noticia del despido de Marulanda, Alianza anunció que Daniel Ahmed y todo su comando técnico también dejarán el equipo. El argentino asumió como entrenador en las últimas fechas de la Fase 2 tras la salida de Mario Salas, pero no consiguió el objetivo de lograr la permanencia, por lo cual se decidió no contar más con sus servicios.

“Yo siempre he dicho que trabajo por objetivos. Tengo un contrato que me liga a muchos más años porque así estaba y así reza el proyecto. Pero cuando no se encuentra y llegas a este momento, lógicamente, para mí, mi continuidad no está porque no logré los resultado”, declaró hace unos días Marulanda para Gol Perú.

Alianza Lima despide a Marulanda y Ahmed. Foto: Alianza Lima

En los últimos días, el desempeño del colombiano como director deportivo del club fue cuestionado por hinchas y exjugadores. Henry Quinteros, por ejemplo, aseguró que “el Fondo Blanquiazul trajo a Marulanda, pero ellos decidían”, en referencia a las múltiples críticas respecto a los fichajes realizados para esta temporada.

Alianza Lima presentó reclamo contra Stein con anterioridad

En tanto, con relación al reclamo presentado por el club para exigir la resta de puntos a Carlos Stein por incumplimiento de pagos, el asesor legal de la Agremiación de Futbolistas del Perú (Safap), Jhonny Baldovino, aclaró que dicho pedido ya había sido realizado con anterioridad.

“Antes del partido con Stein, Alianza Lima presentó una carta que fue respondida por la FPF. No es que se esperó a última hora, sino que estuvo esperando que se corrija esta situación desde hace tiempo. Ya depende de la FPF corregirlo o no”, declaró Baldovino para RPP.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.