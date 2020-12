Waldir Sáenz sobre el Fondo Blanquiazul: “La hinchada los va a sacar”

Alianza Lima descendió a segunda división tras caer 2-0 ante Sport Huancayo en la última fecha de la Liga 1. El ambiente en La Victoria no es el mejor y los grandes referentes de la institución han mostrado su tristeza por el resultado de la temporada. Waldir Sáenz, goleador histórico de los Íntimos, reaccionó ante el trabajo de Daniel Ahmed y el Fondo Blanquiazul.

“Si no se va, nosotros lo sacamos. Si Ahmed no se va, seré el primero en dar la cara para que se vaya. Haré lo posible imposible por eso. Como hincha, si no se va toda esa gente, la hinchada los va a sacar. Si pudimos sacar a un presidente, ¿por qué no podemos sacar a esa gente de Alianza”, aseveró Waldir Sáenz sobre el Fondo Blanquiazul para Exitosa Deportes.

El exfutbolista explicó que ellos deben irse porque no cree que tengan cara como para seguir, pues deben ser conscientes de lo que han hecho. Sáenz dejó claro que a pesar que tengan las mayores acreencias, no les da el derecho a hacer y deshacer en el club.

“Si Alianza Lima me debe, entonces yo también puedo ir a hacer lo que me da la gana a Matute. Acá se tiene que tratar a todos por igual. Al que tiene más y al que tiene menos”, concluyó el delantero histórico de los blanquiazules.

