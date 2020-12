Tagliani a Alianza Lima: “Que me llamen, que me pongo a entrenar”

Alianza Lima descendió a la Segunda División e hinchas y exjugadores del club se han mostrado muy golpeados. Sin embargo, los gestos de amor no paran hacia el ‘Equipo del pueblo’ y uno de ellos llegó desde Argentina.

Nicolás Tagliani, exdelantero de 45 años, quien salió campeón nacional en 2003, se ofreció salir del retiro para volver a ponerse la camiseta blanquiazul. “Hoy me preguntaron si daría una mano al club. Que me llamen, que me pongo a entrenar para jugar en la B sin problema”. publicó ‘El loco’ en Twitter.

El mensaje de Nicolás Tagliani tras el descenso de Alianza Lima. Foto: Twitter

Tagliani, formado en Estudiantes de La Plata, llegó a Alianza Lima para la temporada 2003 procedente de Colo Colo de Chile. En la institución íntima dejó gratos recuerdos en la memoria del hincha, puesto que anotó dos de los goles más gritados.

El primero fue uno que anotó de tiro libre a Olimpia en Asunción por Copa Libertadores y segundo fue el gol que le marcó a Universitario de Deportes para decretar el triunfo por 4-2 en el clásico del fútbol peruano.

Rober Ovelar y su deseo de volver a Alianza Lima

Quien también se mostró dispuesto a volver es Roberto Ovelar, delantero paraguayo de 35 años, quien jugó por Alianza Lima entre mediados de 2009 hasta 2011. “Yo quiero ir a Perú a jugar por Alianza Lima”, dijo. ‘El búfalo’ llegó a marcar 24 goles durante su estadía en La Victoria donde logró dos subcampeonatos ante Universitario y Juan Aurich.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.