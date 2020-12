Rebagliati: “Jugadores de Alianza Lima estaban más pendientes en sus vacaciones”

La situación que Alianza Lima atraviesa es la más dura en su registro durante los últimos años, y no solo por la consecuencia de la temporada sino por la forma en que más de un elemento del plantel asumió la última instancia.

De acuerdo con Diego Rebagliati, hubo desinterés de salir a flote por parte los pupilos de Daniel Ahmed, cuando el equipo Blanquiazul luchaba para mantener la categoría y descender hacia la Liga 2, ¿qué dijo?

“La semana pasada, y ayer (29 de noviembre) lo dijimos en el programa. Llegaron algunos mensajes de gente de adentro diciendo que era tal cual: al interior de Alianza Lima decían que gane UTC y que gane Alianza Universidad porque nosotros no vamos a ganar”, inició en su programa deportivo Al Ángulo.

El comentarista deportivo aclaró que esta versión venía de fuentes cercanas al elenco de Alianza Lima. “Te lo dice gente que estaba en el vestuario, no estoy hablando de gente que estaba a un costado o en la tribuna. ‘No vamos a ganar’. Lo percibían, lo olían, no le veían forma”, enfatizó.

Sin embargo, el lado que más molestó a la afición victoriana fue cuando reveló que más de un jugador tenía su concentración en el destino donde pasarían sus vacaciones y no la forma de ganar el partido decisivo ante Sport Huancayo.

“Jugadores más pendientes a donde se iban a ir de vacaciones. Que si sus carros iban a estar en Matute o no, o mejor saco mi carro y no lo dejo en Matute porque no vamos a regresar”, declaró Diego Rebagliati.

Y añadió que estos perdieron el compromiso al saber que en la dirigencia tenía a sus reemplazos para la siguiente temporada. “Pendientes de esas cosas, entre otras cosas, porque sabían que habían hablado con ocho jugadores de otros equipos para contratarlos en el siguiente año y ellos no iban a seguir porque terminaban contrato”.

Sentenció que no hubo respeto hacia los colores de Alianza Lima: “Había una falta de identificación con el problema. Era como decir ‘bueno, el problema del próximo año es de otros. Ya no es mío’.

