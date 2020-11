Wanchope Ábila aconsejó que personas con depresión durante pandemia pidan ayuda

El partido de Boca Juniors y Newell’s Old Boys estuvo marcado por el homenaje que se le rindió a Diego Armando Maradona por su fallecimiento. Sin embargo, lo vivido en el cotejo quedó en segundo plano cuando Ramón Ábila dio un mensaje para las personas que sufren males emocionales por la crisis sanitaria.

El popular Wanchope, luego de celebrar la victoria de los Xeneizes por 2-0 en La Bombonera, contó que su hermano murió por suicidio durante la pandemia del coronavirus.

“Vengo golpeado hace varias meses. La pandemia me quitó a mi hermano, tuve la mala suerte de que se quitara la vida en mi casa por una depresión que nunca nos avisó , que pasa mucha gente. El dolor es mucho y estamos muy tristes”, manifestó el delantero en una entrevista con ESPN.

“Quiero darle un mensaje a la gente que está pasando por un tema similar para que pida ayuda. Hay gente que va a querer ayudar. Se ha vuelto muy triste mi casa. No es un momento fácil, Argentina no está pasando por un buen momento. El encierro a la gente lo pone mal, el desespero por no comer lo pone mal, las adicciones lo ponen mal, y este fue un caso”, añadió.

Por otra parte, sobre la muerte de Diego Armando Maradona —una de las máximas leyendas de Boca Juniors—, Ramón ‘Wanchope’ Ábila expresó lo siguiente: “Nos enteramos en Brasil que había fallecido y la tristeza fue inmediata. Ya no había ganas para jugar (ante Internacional). Se me hacía difícil llegar al cajón, tiemblan las piernas, fue un momento muy duro”, expresó.

Declaraciones completas de Ramón ‘Wanchope’ Ábila

