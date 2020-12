Roberto Ovelar: “Yo quiero ir a Perú a jugar por Alianza Lima”

Tras conocerse que Alianza Lima perdió la categoría y que el próximo año afrontará la Liga 2 del fútbol peruano, diversos exjugadores que pasaron por el ‘Equipo del pueblo’ revelaron sus intenciones de ponerse la camiseta blanquiazul con el objetivo de hacerlo ascender a la Primera División lo más rápido posible, como, por ejemplo, Kohji Aparicio, Waldir Sáenz, Wilmer Aguirre, entre otros.

El último en mencionar este deseo ha sido Roberto Ovelar. El ‘Búfalo’, quien radica en Colombia desde hace seis años, dejó en claro que le gustaría regresar a Alianza Lima. “Yo quiero ir a Perú a jugar por Alianza Lima”, comentó el atacante paraguayo en un medio local. El delantero culmina contrato con Once Caldas en los próximos diez días y quedará como jugador libre, por lo que llegaría a costo cero a La Victoria.

Tras ser consultado sobre cómo recibió la noticia que el conjunto Blanquiazul descienda a segunda división, Ovelar señaló: “La noticia no me agradó. Soy aliancista y quiero a la institución. Es chocante todo esto. Espero que el otro año exista un proyecto serio y se logre el ascenso. Alianza no merece este lugar, porque Alianza es el Perú”, finalizó.

Recordemos que Roberto Ovelar llegó a marcar 24 tantos durante su estadía en La Victoria que inició a mediados de 2009 y finalizó en 2011, al lograr dos subcampeonatos ante Universitario y Juan Aurich. Desde el 2014 el ‘Búfalo’ milita en Colombia: pasó por Juniors, Millonarios y ahora Once Caldas.

