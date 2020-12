Luis Aguiar: “Gente inadaptada maneja un club con tanta historia”

A través de redes sociales, el exjugador de Alianza Lima, Luis Aguiar, se pronunció sobre la actualidad del club, el porqué dio un paso al costado y señaló que en ningún momento abandonó al equipo. Además, afirmó que todas las preguntas que puedan hacer los hinchas deberán hacérselas al Fondo Blanquiazul.

“Aguiar no abandonó ningún ‘barco’, y que las preguntas se las hagan al Fondo Blanquiazul, a la señora administradora, a los que no fueron profesionales y jamás les importó la institución y fueron defendidos por dirigentes, cuerpos técnicos, gerentes, etc.”, empezó el popular ‘Canario’.

Tras esto, comentó: “Les aseguro que no fue nada fácil, pero, ante todo, había que cuidar a compañeros que se merecían mi respeto. Un año lleno de mentiras hacia el plantel y gente inadaptada manejando un club con tanta historia”.

Además, explicó los motivos por los que dejó Alianza Lima: “Me fui porque tengo principios. No tolero a la gente falsa, mentirosa. Esperé a que alguien saliera a hablar sobre mi salida y se quedaron callados todos. Me dijeron de todo cuando no mandé los saludos. ¿Comprar los saludos al hincha? ¿Para ayudarnos a qué? 2017 campeones, 2018 finalista, 2019 finalista ¿faltaba dinero?”.

Él también salió en defensa de sus excompañeros: “Me duele ver que insulten a Rinaldo y a Butrón. Jugadores que jugando mal o bien aman a Alianza sinceramente, me cansé de escuchar mentiras”, enfatizó.

Por último, señaló: “Alianza tiene que volver pronto y mientras tanto hay que dar para adelante siempre. Si amas el club, solo tienes una opción: ir al frente. Arriba Alianza y estamos al firme”.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.