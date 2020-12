El director técnico de Universitario de Deportes, Ángel Comizzo, expresó su felicidad con la clasificación de su equipo a la final de la Liga 1 y a la fase de grupos de la Copa Libertadores, pero también aprovechó para referirse a la pérdida de categoría de su clásico rival Alianza Lima, la cual, según comentó, no le agrada “para nada”.

“Todo lo bueno que hicimos nos alcanzó para estar en la final (…). Esto va para el hincha de Universitario que se quedó en casa y que no pudo acompañar al equipo. Dios quiera que logremos el título. Sabemos que vamos a disputar la final, pero ojalá podamos darle una alegría a la gente”, manifestó el estratega tras el partido ante Binacional.

“Nuestro objetivo aún no está cumplido. Nuestro primer sueño cuando llegamos, y se lo propusimos a los jugadores, era estar en la fase de grupos de la Libertadores. (…). Ahora vamos a disputar la final. Ojalá que Dios quiera que podamos lograr el título ante un rival que tiene los mismos sueños y deseos que nosotros”, agregó en declaraciones a RPP.

Sobre la caída de Alianza Lima a segunda división, Comizzo dijo: “ Es algo que no me agrada, no le hace bien al fútbol peruano . Todos los que amamos el fútbol y que estamos dentro de la Liga 1 no nos agrada el descenso de Alianza, para nada”.

“No me puedo alegrar de la desgracia de los demás y no lo haría. Alianza es necesario en el fútbol peruano. Como grande que es pronto va a volver ”, añadió.

Tras la victoria del cuadro crema por 2-0 con doblete de Hohberg, los dirigidos por Comizzo esperarán en la final nacional al ganador del duelo Sporting Cristal vs. Ayacucho FC.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.