Comando Sur al Fondo Blanquiazul: “No queremos jugadas bajo la mesa”

La barra oficial de Alianza Lima, Comando Sur, se pronunció en redes sociales tras el descenso a Segunda División. Tras perder 2-0 ante Sport Huancayo y sentenciar su presencia en la Liga 2 para el 2021, los hinchas íntimos se mostraron en contra de los reclamos que ha presentado el Fondo Blanquiazul a la Federación Peruana de Fútbol (FPF) para seguir en Primera.

“Fondo Blanquiazul, no ensucien más el nombre de nuestra institución. Nosotros no necesitamos de favores o fallos para tapar su nefasta gestión todo este año. Vamos a volver como tiene que ser, como un grande. No queremos jugadas bajo la mesa ni artimañas de cab*** para no descender”, se lee en el comunicado en redes sociales.

Además, el Comando Sur exigió la renuncia de las cabezas del Fondo Blanquiazul y detallaron los nombres de quienes, según ellos, son los principales responsables del descenso de Alianza Lima. “Diego Gonzales-Posada, Remigio Morales-Bermúdez, Salomón Lerner, Fernando Farah, Antonio Armejo y César Torres, lárguense del club”, agregó.

Alianza Lima y los argumentos para quedarse en Primera

El área legal de Alianza Lima encontró la fórmula que podría cambiar el esquema de la tabla acumulada de la Liga 1 y Carlos Stein se vería afectado con ello. En el documento que presentó el club íntimo, detalló que, bajo el artículo 88 de las bases del torneo, el cuadro carlista podría perder puntos al cometer infracciones por incumplimiento de pago a su plantel.

Para Alianza Lima, Carlos Stein no debería recibir una sanción económica sino la resta de puntos al ser reiterativo con acciones que se prohíben en la competencia. Los victorianos se basan en un documento que presentó la Comisión de Concesión de Licencias de la FPF donde detallan que el cuadro de Lambayeque ha tenido otra penalidad similar.

