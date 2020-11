Víctor Hugo Marulanda confirma que no continuará en Alianza Lima

Ya tiene decidido dar un paso al costado en Alianza Lima. Víctor Hugo Marulanda, director deportivo de la actual campaña, confirmó que renunciará a su cargo en la institución blanquiazul. El que no se cumplieran los objetivos y que se haya concretado el descenso propiciaron esta medida.

“Yo siempre he dicho que trabajo por objetivos. Tengo un contrato que me liga a muchos más años porque así estaba y así reza el proyecto. Pero cuando no se encuentra y llegas a este momento, lógicamente, para mí, mi continuidad no está porque no logré los resultados ”, indicó el colombiano en Gol Perú.

Sobre el descenso del primer equipo de Alianza Lima a Segunda División dijo lo siguiente: “Hoy no tengo cara y me da pena, tengo que pedir perdón a la gente por lo que ha pasado este año”.

“De una manera humilde debo decir que me equivoqué”, añadió Marulanda, quien confirmó que tiene una reunión programada con el directorio.

Tras la derrota ante Sport Huancayo el último sábado, Alianza Lima quedó en el puesto 18 con 26 unidades, el mismo puntaje que Atlético Grau, equipo que le siguió los pasos a la Liga 2. Ellos se sumaron a Deportivo Llacuabamba, quien ya había perdido la categoría dos jornadas antes.

De esta manera, los de Matute cerraron la temporada con los siguientes números: afrontaron 28 partidos, de los cuales solo sumaron 26 puntos, cifra lograda por seis victorias, ocho empates y 14 derrotas.

