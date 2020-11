Rinaldo Cruzado: “Pido perdón a la hinchada y me pongo a disposición”

A través de una carta publicada en sus redes sociales, Rinaldo Cruzado se pronunció sobre la situación que vive su equipo, Alianza Lima, tras perder ante Sport Huancayo y caer a la Segunda División del fútbol peruano. El mediocampista pidió perdón a los hinchas por el desempeño del conjunto y dijo ponerse a disposición del club para lo que venga.

“Nada te prepara para esto, menos cuando el trabajo que realizas es el regalo más especial con el que soñaste desde siempre: jugar el fútbol en el club de tus amores, el más grande de tu país, y más aún ser uno de sus capitanes”, manifestó el jugador.

Cruzado no jugó ante Sport Huancayo, pues se recuperaba de una lesión. No obstante, indicó: “el hecho de no haber podido estar en la cancha las últimas no es excusa para no sentirme responsable de lo ocurrido”; por el contrario, aseguró que dicha imposibilidad de jugar le hizo pensar en todo lo que se pudo hacer y no se hizo.

“¿Qué me queda? ¿Qué nos queda? ¿Pedir perdón? Es una opción, pero no suficiente. (…) Aprendí que en el fútbol el resultado más importante es el último y por eso sé que nada aliviará el dolor que estamos viviendo ahora”, expresó el capitán íntimo.

“Por eso, a la par de pedir perdón a mi club y a toda la hinchada, me pongo a disposición, esperando poder ser uno más de los miles que, en este momento de oscuridad, seremos los obreros que ayudaremos en el esfuerzo de volver y de hacer al Club Alianza Lima más fuerte”, agregó.

“A los que hemos estado al frente del barco nos toca asumir nuestras responsabilidades. (…) El pasado no se puede cambiar, pero el futuro sí, y depende de nosotros mismos”, sentenció Cruzado.

