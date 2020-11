Carlos Zambrano y su mensaje a Alianza Lima: “Volveremos más fuerte”

Carloz Zambrano nunca jugó para Alianza Lima, pero su hinchaje es conocido. A raíz del descenso de los blanquiazules, el ‘León’ se pronunció en redes sociales para dar un poco de ánimo a la hinchada.

“Volveremos más fuertes. Ahora se ve al verdadero hincha”, escribió Carlos Zambrano en Instagram junto a una imagen del escudo de Alianza Lima y la frase: “Contigo siempre, en las buenas y en las malas”.

Carlos Zambrano nunca jugó por Alianza Lima pese a su hinchaje. Foto: Instagram

Alianza Lima perdió la categoría al caer 2-0 ante Sport Huancayo en el estadio nacional. Tras 82 años, los Blanquiazules no podrán estar en la primera división del fútbol peruano.

Asimismo, el exutbolista Waldir Sáenz también expresó su molestia por el descenso del club de sus amores e, incluso, se ofreció a volver al fútbol para retornar a los íntimos a la Liga 1.

“Contrataron a técnicos que no tenían la capacidad de manejar a Alianza. Me refiero a Mario Salas y Daniel Ahmed, quien es un tipo que la verdad no sé cuál es su mérito para estar en Alianza. Yo no veo ni he escuchado, ni he visto algún éxito de Ahmed para estar en Alianza”, aseveró Sáenz para Reporte Semanal.

“Vamos a los dirigentes que lo han contratado y mira lo que ha pasado. Es un tipo sin carácter, que no trasmite nada”, continuó Waldir Sáenz sobre el técnico argentino Daniel Ahmed.

