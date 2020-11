Boca Juniors vs. Newell’s EN VIVO | Se enfrentan (ONLINE GRATIS vía Fox Sports Premium) por la jornada 5 del grupo D de la Copa Diego Maradona del fútbol argentino. Este compromiso se jugará en la Bombonera y podrás seguir el minuto a minuto, los goles y el resumen final a través de La República Deportes.

Horario del partido de Boca vs. Newell’s

Si te atrae el fútbol argentino y deseas ver Boca Juniors vs. Newell’s EN VIVO, en esta previa te presentamos los horarios de este encuentro en los diversos países del continente:

Países Hora del Boca Juniors vs. Newell’s México 4.20 p. m. Perú 5.20 p. m. Colombia 5.20 p. m. Ecuador 5.20 p. m. Estados Unidos (Miami, Florida y Nueva York) 5.20 p. m. Venezuela 6.20 p. m. Bolivia 6.20 p. m. Argentina 7.20 p. m. Chile 7.20 p. m. Uruguay 7.20 p. m. Paraguay 7.20 p. m. Brasil 7.20 p. m.

Boca Juniors retomó el último viernes 27 los entrenamientos. Los jugadores, junto el cuerpo técnico, guardaron un minuto de silencio y dedicaron un respetuoso aplauso al astro del fútbol Diego Armando Maradona, quien falleció a los 60 años el miércoles 25 de noviembre y jugó en el club en dos etapas: de 1981 a 1982 y de 1995 a 1997.

Recordemos que el Xeneize debía enfrentar el miércoles por la noche al Inter de Porto Alegre por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, pero la Conmebol suspendió el encuentro tras conocerse la noticia del deceso del campeón del mundo con Argentina en México 1986.

“Se nos fue el más grande de todos. Estábamos almorzando y de inmediato supimos qué es lo que teníamos que hacer. No teníamos la cabeza para jugar un partido de fútbol. Por eso agradecemos a Conmebol por entender la situación. Es una pena muy grande su pérdida. Su alegría era jugar y le dio muchísimo al fútbol argentino”, dijo el entrenador Miguel Ángel Russo al regresar al país.

Ahora, Boca Juniors tendrá la oportunidad de disputar su primer partido —ante Newell’s Old Boys— tras la muerte de Maradona, quien visitó la Bombonera como entrenador de Gimnasia y Esgrima La Plata el pasado 8 de marzo, fecha en la que su equipo cayó por 1-0 y le permitió consagrarse campeón a los Xeneizes de la Superliga Argentina.

Canal que transmite el partido de Boca vs. Newell’s

El Boca Juniors vs. Newell’s será transmitido por Fox Sports Premium, No obstante, si no logras acceder a esta señal de TV, puedes seguir el minuto a minuto a través de La República Deportes desde tu celular.

¿Cómo ver Fox Sports Premium EN VIVO?

Antina: 20 (SD) y 200 (HD)

Televisora Color: 62 (HD)

Telecentro: 206 (SD)

DirecTV: 604 (SD) y 1604 (HD)

InTV: 629 (HD)

Cablevisión: 123 (Digital) y 603 (HD)

Telecentro: 111 (Digital) y 1017 (HD)

TeleRed: 58 (Digital) y 128 (HD)

Disney +: 455 (SD) y 1455 (HD)

Supercanal: 131 (Digital) y 130 (HD)

Claro TV: 120 (HD)

Movistar TV: 251 (HD)

Alineaciones probables del Boca Juniors vs. Newell’s

Boca Juniors: Andrada; Buffarini, Zambrano, Izquierdoz, Fabra; Villa, González, Capaldo, Cardona; Soldano y Zárate.

Newell’s Old Boys: Macagno; Gabrielli, Fontanini, Gentiletti, Bíttolo; Pérez, Fernández, Moreno, Maxi Rodríguez; Palacios y Scocco.

