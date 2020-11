Wilmar Valencia: “Tengo sentimientos encontrados. Soy hincha de Alianza Lima”

El director técnico de Sport Huancayo, Wilmar Valencia, dejó sus impresiones tras la victoria de sus dirigidos contra Alianza Lima, que terminó por concretar el descenso del cuadro victoriano, club del cual es hincha confeso, a la Liga 2.

“Tengo sentimientos encontrados. Soy hincha de Alianza Lima, toda mi familia lo es, pero yo me debo a Sport Huancayo. No tengo nada que ver con el descenso de Alianza Lima, no soy responsable de nada”, atinó Valencia, en declaraciones para Gol Perú.

“El morbo de la gente en toda la semana no nos afectó. Hicimos un buen partido y ahora a mentalizarnos en el partido del miércoles, que es muy importante para nosotros”, añadió el estratega del ‘Rojo Matador’, que el miércoles 2 recibirá a Coquimbo por el choque de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Alianza Lima cae a la segunda división

Alianza Lima, uno de los equipos más populares e importantes del fútbol peruano, se condenó al descenso este sábado 28 de noviembre tras perder por 2-0 ante Sport Huancayo en la novena y última jornada de la fase 2 de la Liga 1.

De forma inédita, el elenco íntimo, dirigido por el argentino Daniel Ahmed, perdió la categoría en la primera división, precisamente la que contribuyó a fundar en 1912 y en la que ha sido campeón en 23 ocasiones.

