Waldir Sáenz rompe en llanto tras el descenso de Alianza Lima

Luego de la derrota de Alianza Lima por 2-0 ante Sport Huancayo, que ocasionó el descenso del equipo blanquiazul a la Liga 2, Waldir Sáenz, goleador histórico del club, estuvo en el programa Fútbol como Cancha y no pudo contener su tristeza tras saber que los íntimos se van a Segunda División.

“Es un dolor tremendo, uno trata de hacer lo mejor para mantener a un club donde debería estar siempre, en la Liga 1 y los primeros lugares. No me gusta hablar mal de nadie, pero hoy, los que manejaron a Alianza fueron un desastre. Nos llevaron a un lugar donde Alianza no imaginó estar. Se me caen las lágrimas, tenemos que enfrentar esto. Como todos los aliancistas estoy con un dolor tremendo y esperar a hacer algo el próximo año para que Alianza pueda volver a donde tiene que estar”, manifestó el exfutbolista.

Por otro lado, el exdelantero reconoció que la dirigencia de Alianza Lima los invitó para acompañar al plantel en el partido crucial contra Sport Huancayo.

“Ayer nos llamaron para estar hoy, pero ¿por qué ahora?, ¿por qué cuando tienen la última vida y no antes?, ¿por qué tanta soberbia y ego?”, apuntó Sáenz.

Luego de la caída ante el Rojo Matador por la última fecha del grupo B de la Fase 2, Alianza culminó una temporada de horror en el antepenúltimo lugar de la tabla de posiciones acumulada y no se libró de la baja. La próxima temporada, junto a Atlético Grau y Deportivo Llacuabamba, formará parte de la Segunda División.

“Este Alianza del 2020 empezó mal desde que se fue Bengoechea, luego que se fue pasó esto. La hinchada quiere escuchar a los responsables, que hagan un mea culpa, pedir disculpas y empezar de cero. Jugar la Liga 2 no es fácil, yo he jugado en Segunda y no es fácil”, sentenció Waldir Sáenz.