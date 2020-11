Marcio Valverde dedicó su gol al fútbol femenino: “Estoy con ustedes”

Sport Huancayo se convirtió en el verdugo de Alianza Lima este sábado luego de derrotarlo por 2-0 y condenarlo a jugar en la Liga 2 el próximo año. El cuadro huancaíno ganó con tantos de Marcio Valverde y Carlos Neumann y aseguró un lugar para la siguiente edición de la Copa Sudamericana, torneo en el que actualmente sigue en competencia.

Un noble detalle que pasó algo inadvertido luego del 1-0 fue la celebración de Valverde. El mediocampista realizó un gesto a favor del fútbol femenino. Formó con sus brazos el signo de igualdad para apoyar la causa que busca una mayor equidad tanto en el balompié como en el deporte en general.

Cindy Novoa, jugadora de Universitario, resaltó la acción del volante. “Gracias, Marcio Valverde, golazo dentro y fuera del campo”, escribió la futbolista en sus redes sociales, como muestra de agradecimiento que el aludido correspondió con las siguientes palabras: “Estoy con ustedes”.

Golazo de Marcio Valverde para el 1-0 de Sport Huancayo

Marcio Valverde acusa al árbitro de insultarlo

Valverde también vivió un mal rato a causa de su gol. Poco después de la anotación, el jugador se acercó hasta el borde del campo de juego para quejarse con el delegado del partido y con su entrenador, Wilmar Valencia, de una actitud hostil por parte de Kevin Ortega, árbitro principal del encuentro.

“El árbitro me insultó en el campo, cuando hice el gol, me persiguió para insultarme. Fui de inmediato al lugar del comisario para comunicarle. Estos arbitrajes no pueden ser posibles, es un árbitro FIFA y le debería dar vergüenza trabajar de esa manera”, declaró el futbolista para Gol Perú al final del encuentro.

