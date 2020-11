Marcio Valverde acusó al árbitro de insultarlo tras festejar gol a Alianza Lima

Alianza Lima descendió a segunda división tras perder 2-0 contra Sport Huancayo en el Estadio Nacional por la última fecha de la Fase 2 de la Liga 1. El primer tanto del cuadro huancaíno llegó de los pies de Marcio Valverde, quien se lució con un disparo de fuera del área a los 19′ del primer tiempo.

Un detalle que llamó la atención en la celebración del gol fue el acercamiento de Valverde al borde del campo para quejarse con el delegado del partido por la actitud del árbitro Kevin Ortega, a quien acusó de querer expulsarlo por festejar el tanto.

“El árbitro me insultó en el campo, cuando hice el gol, me persiguió para insultarme. Fui de inmediato al lugar del comisario para comunicarle. Estos arbitrajes no pueden ser posibles, es un árbitro FIFA y le debería dar vergüenza trabajar de esa manera”, declaró el futbolista para Gol Perú al final del encuentro.

Así fue el gol de Marcio Valverde

Pese al mal momento vivido, Valverde se mostró feliz por su gol y el triunfo conseguido, con el cual el Rojo Matador aseguró un cupo para la Copa Sudamericana del próximo año.

“Estoy muy contento por el gol, me estoy acostumbrando a anotar. Eso es bueno para el equipo. Si yo estoy bien, todos estamos bien. El trabajo es en conjunto, es mérito de todos. (Fue un) partido muy bueno para nosotros. Estamos en un torneo internacional el próximo año y ahora a pensar en el partido de vuelta el miércoles por la Sudamericana”, sentenció el mediocampista.

