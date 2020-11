Christian Cueva envía contundente mensaje a sus seguidores vía Instagram

Christian Cueva llegó al Yeni Malatyaspor de Turquía en la actual temporada europea con la misión de recuperar su mejor nivel. Sin embargo, ‘Aladino’ no la pasa bien en su club, ya que el último martes la dirigencia comunicó a través de las redes sociales que el mediocampista peruano quedaría fuera del primer equipo por una supuesta indisciplina, según comentó el estratega Hamza Hamzaoğlu.

Cueva es consciente de las condiciones y talento que posee, por lo que sabe que no puede dejarse vencer ante el mal momento y lucha por volver al nivel que lo llevó a ser una de las figuras de la selección peruana. El exfutbolista de Alianza Lima utilizó su cuenta oficial de Instagram para darle un contundente mensaje a todos sus seguidores: “Dejaré de jugar al fútbol cuando mi corazón deje de latir”.

Adil Gebrek, presidente del equipo turco, respaldó a Christian en una reciente entrevista con un medio de comunicación peruano y explicó cuál es la verdadera situación contractual que atraviesa en el club.

“Cueva pertenece al equipo, es una decisión del entrenador y que él la tiene que aceptar y seguir. Estamos muy felices con el trabajo que está haciendo Christian”, aseguró el dirigente en conversación con +Deportes de ATV+.

“Es un jugador muy profesional, llega siempre a tiempo a los entrenamientos, con todos los viajes que tiene con la selección. Está buscando entrenarse también por su cuenta para estar siempre al 100%”, destacó Gebrek sobre el gran profesionalismo mostrado por ‘Aladino’ desde su llegada a Turquía.

Para el bien de Cueva, la decisión que tomó el entrenador no es definitiva, por lo que el presidente de Yeni Malatyaspor espera que la situación se resuelva pronto. “Esto no es algo definitivo, es algo temporal. No sabemos lo que pasará mañana, pero el club siempre tratará de respetar a sus jugadores y su patrimonio. Esperemos que se pueda solucionar pronto”, finalizó.

Desde su llegada al Yeni Malatyaspor, Cueva ha disputado ocho partidos en la Superliga turca. Ha sido titular en siete de ellos y, pese a no marcar goles, ha aportado con dos asistencias.