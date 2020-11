Chemo del Solar sobre Alianza Lima: “El derecho de quedarse se gana en la cancha”

Aunque la concentración de Chemo del Soltar y César Vallejo está puesta en conseguir un cupo en la final de la Liga 1 Movistar, el entrenador ve de reojo lo que sucede en la zona más incomoda de la competencia, en la cual Alianza Lima podría verse afectado con el descenso.

El exfutbolista y actual DT del cuadro trujillano dejó en claro su oposición a la propuesta de reducir las plazas que pierden la categoría, ya que considera que se debe cumplir lo establecido, tal como sucedió cuando su equipo corrió ese peligro.

“Tuve una conversación con la gente del club y pregunté, ¿por qué eso no pasó en el 2016? Las reglas se deben poner cuando todo inicia, no cuando faltan tres días para terminar”, enfatizó del Solar a RPP.

Por otro lado, sostuvo que el posible descenso de Alianza Lima afectaría a la competencia de la Liga 1. “Considero algo malo que vaya a segunda, creo que en el fútbol peruano es uno de los abanderados, junto con Universitario y Sporting Cristal”, declaró.

Sin embargo, Chemo del Solar aseguró que, si el club blanquiazul deja el torneo profesional, será consecuencia de su recorrido en la temporada. “Sinceramente, me cuesta imaginar un torneo de Primera División sin Alianza Lima, pero el derecho de quedarse en la máxima división o jugar en segunda, uno se lo termina ganando en la cancha”, dijo.

En cuanto a sus objetivos, señaló que buscará superar al equipo de Ángel Comizzo para ser escolta de Sporting Cristal (líder del acumulado), a pesar de que la programación impide que se juegue en simultáneo.

“Nos interesa el Binacional vs Universitario porque podemos quedar segundos en el acumulado, pero no está en el mismo horario del UCV vs Sport Boys. No es lo mismo jugar en simultáneo que sabiendo resultados”, enfatizó.

