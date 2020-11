¿Alianza Lima se salva del descenso?

El jugador que hoy le toca defender la camiseta de Alianza Lima sabe que jugará el partido de su vida. Los puntos se ganan en la cancha, pese a que las circunstancias le pueda presentar al cuadro íntimo una nueva opción para no decirle adiós a la Liga 1.

Y es a que a horas del cotejo entre el cuadro blanquiazul y Sport Huancayo, se filtró una carta que podría cambiar su destino pase lo que pase en el verde. El documento, presentado por Movistar Deportes, es el pedido de algunos clubes del fútbol peruano al presidente de la FPF, Agustín Lozano, para reducir el número de descendidos de tres a tan solo uno haciendo hincapié en el difícil momento económico que atraviesan las instituciones por el coronavirus.

Aunque hay que recordar, que precisamente por la pandemia se decidió que fueran tres descendidos y no cuatro como estaba establecido en las bases.

La República tuvo información que este documento se trata de un borrador y que aún no ha sido enviado a los clubes, es por ello que nos comunicamos con algunas instituciones, entre ellos Universitario.

Desde tienda crema indicaron no están de acuerdo con dicha propuesta. ¿Quién promueve esta carta? No hay información concreta al respecto, pero lo que sí es seguro que los jugadores de Alianza, Carlos Stein y Atlético Grau saldrán a ganar desde las 3:30 p.m. sus respectivos encuentros con el objetivo de asegurar su estadía en primera.

Los Blanquiazules no la tendrán nada fácil, pues llevan cinco fechas sin ganar, mientras que su rival ya advirtió que saldrá con lo mejor que tiene. “Mi tranquilidad no tiene precio. Me debo a Sport Huancayo. No soy responsable de la situación que vive Alianza”, dijo el DT Wilmar Valencia.

Opciones íntimas

Gana. Sumar de a tres hoy ante Sport Huancayo lo deja en primera. Depende de sí mismo.

Empata. Necesitaría que Carlos Stein y Atlético Grau no sumen de a tres o como máximo igualen en sus duelos con UTC y Alianza UDH, respectivamente.

Perder. Se quedaría en la Liga 1 si los equipos norteños tampoco suman o que Grau empate con AUDH, así igualarían en puntaje, pero por diferencia de goles se salvaría.

El documento filtrado

La carta que los clubes presentarían a la FPF para hacer oficial su pedido de que solo un equipo descienda este año.

Documento de los clubes de Liga 1 dirigida a la FPF

