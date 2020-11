Wilmar Valencia sobre Alianza Lima: “Mañana vamos a salir con lo mejor”

Sport Huancayo chocará con Alianza Lima este sábado 28 de noviembre por la última fecha de la Fase 2. El Rojo Matador tiene la gran chance de vencer a los íntimos y clasificar a la Copa Sudamericana del próximo año; no obstante, en redes sociales se ha especulado que su entrenador Wilmar Valencia -identificado como hincha blanquiazul- pondría algunos suplentes o se dejaría ganar para que el Equipo del Pueblo salve la categoría. Ello fue negado tajantemente por el estratega.

“Yo siempre he dicho, yo siempre me llevo y le pido a los muchachos, cada uno tiene una responsabilidad y cada uno tiene que cumplir y dar el máximo para no reprocharse nada”, empezó ‘Bam Bam’ Valencia, quien añadió que no es responsable de la situación que vive Alianza Lima. “Yo estoy agradecido de la oportunidad que me dio Huancayo y mientras pertenezca acá, voy a dar lo mejor”.

Wilmar Valencia no pudo ocultar su amor por el conjunto blanquiazul; sin embargo, resaltó que eso no lo cegará a la hora de enfrentarlos en el Estadio Nacional. “Yo por Alianza Lima he jugado gratis varios meses después de la tragedia. pero hoy me debo a mi trabajo, a Huancayo y mañana vamos a salir con lo mejor que tenemos para clasificar a la Copa Sudamericana”.

Joel Pinto: “No nos va a importar su situación”

Tras ser consultado sobre los rumores de que se dejaría ganar para que Alianza Lima se salve, ‘Bam Bam’ dijo que no le importan esas opiniones: “No tengo nada que responder, cada uno es dueño de sus acciones y sus temores. Estoy muy tranquilo, duermo muy tranquilo y eso no tiene precio. No voy a hacer caso a comentarios y la gente que me conoce sabe como soy y es lo que realmente vale”.

Finalmente, se refirió al partido que tuvieron ante Coquimbo Unido, donde sacaron un empate y podrían acceder a los cuartos de final de la Copa Sudamericana: “Estoy contento de ser parte de este equipo, pero todo lo bueno que se viene haciendo en el transcurso del año hay que ratificarlo, clasificando Dios mediante a una nueva Copa Sudamericana para el 2021 y el día miércoles intentando por todos los medios de continuar luchando en esta sudamericana que ya hemos logrado un paso importante en Chile donde mantuvimos el arco en cero”.

