Troglio: “Este 2020 ha sido una desgracia, he perdido a mi padre y a Diego”

Pedro Troglio, exentrenador de Universitario de Deportes, recordó a Diego Maradona durante la conferencia de prensa desde Honduras. El DT de 55 años indicó que la partida del ‘Pelusa’, que fue su capitán en el Mundial Italia 1990, será difícil de digerir para las personas que lo amaron.

“Es muy difícil porque tengo imágenes y recuerdos y un abrazo con él, el día que eliminamos a Italia, las navidades que pasé en su casa. Mi familia lo adora a él y a su familia. Me tocó justo estar concentrado porque era un día ideal para estar en mi casa pero uno es profesional y no hay nada mejor que rendirle un homenaje a alguien que le gustaba estar. A partir de ahora algo no va a ser igual lógicamente, pero para todos los que lo amamos siempre va a estar con nosotros”, dijo Troglio.

“Para mí este 2020 ha sido una desgracia, he perdido a mi padre, a Diego y a mi familia por seis meses y claramente es un golpe muy grande cuando te pasa esto. Para mí es un hermano, es muy triste el momento. Lo he manejado, el de arriba me mandó sentimientos para poder emocionarme y descargarme y es lo que he hecho el día de hoy. Va a ser difícil todavía digerir, es un dolor enorme al corazón. Prefiero acordarme del abrazo contra Italia”, agregó.

Pedro Troglio jugó 6 partidos y anotó un gol en el Mundial de Italia 90 frente a Unión Soviética en la fase de grupos en el triunfo por 2-0 para Argentina. Mientras que en los cuartos de final, falló su tiro en la tanda de los penales contra Yugoslavia.

