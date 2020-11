Sporting Cristal anunció la desvinculación de Jhilmar Lobatón

Mediante un comunicado expuesto en sus redes sociales, Sporting Cristal anunció la desvinculación del jugador Jhilmar Lobatón, hermano del ídolo Carlos Lobatón, de la institución celeste. Según lo expresado, la resolución de su contrato fue de mutuo acuerdo. Sin embargo, no brindaron mayor información sobre lo que habría pasado con el futbolista.

“El Club Sporting Cristal manifiesta a la familia celeste y a la opinión pública en general, lo siguiente: que el club y el futbolista profesional Jhilmar Lobatón han resuelto su vínculo contractual de mutuo acuerdo. Sporting Cristal y la familia celeste agradecen a Jhilmar por el tiempo entregado a la institución, deseándole éxitos en su carrera profesional”, comunicó el club rímense.

Jhilmar Lobatón debutó con camiseta celeste ante Deportivo Binacional en la última fecha de la Fase 1. En ese duelo, el hermano de Carlos Lobatón ingresó al campo por Christofer González a los 84 minutos y anotó el 6-1 a los 96 minutos.

“El gol se lo dediqué a mi hermano Carlos que estaba en la tribuna. Me escribió hoy temprano, me dijo que estaba alegre, que había llorado y que si no me había escrito antes era porque estaba muy emocionado por mi debut y el gol”, comentó muy emocionado Jhilmar Lobatón en conversación con RPP.

Posteriormente se referiría a la posición en la que le gusta jugar: “Puedo jugar de lateral, interior o extremo. Me siento más cómodo como interior, siento que aporto más desde esa posición”, precisó.

