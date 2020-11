Martel sobre Alianza: “No es culpa de los jugadores, sino de la gente que los lleva al club”

Alianza Lima se jugará la permanencia en la Primera División del fútbol peruano este sábado 28 de noviembre ante Sport Huancayo. Una de las voces autorizadas para hablar sobre la difícil situación del cuadro blanquiazul es Fernando Martel, quien estuvo en La Victoria en el 2006 y fue pieza clave en la obtención del título nacional de aquel año.

El retirado futbolista lamentó profundamente la actualidad del equipo dirigido por Daniel Ahmed e indicó que la dirigencia tiene gran parte de la culpa y que los más afectados son los hinchas. Del mismo modo, declaró que hay varios jugadores que no se sienten identificados con el club y que por eso se llegó a este límite.

“No es culpa de los jugadores, sino de la gente que los lleva al club. Cuando no sientes la camiseta, no estás identificado con la gente y no tienes la responsabilidad que en el pecho llevas la camiseta del equipo con más historia en el fútbol peruano. Yo lo medité mucho antes de ir a Perú, cuando me tocó jugar en Alianza, pero si lo entregas toda la gente te respeta. Por lo que veo, la actitud no es la correspondida”, manifestó.

Y agregó: “A mí también me ha gustado la noche, pero hay momentos y momentos. Cuando el equipo anda mal, lo que menos puede hacer es salir de tu casa. Volvemos a lo mismo: son jugadores que no sienten la camiseta. Hay que ser responsables para rendir, porque trabajo es trabajo. Los hinchas de Alianza se sacan la mugre para comprar la entrada y hay que respetar eso”.

Por otro lado, dejó un emotivo mensaje para todo el plantel y la afición, y confía en que el cuadro aliancista podrá salir adelante y se salvará. “Alianza no merece estar en Segunda División, por la hinchada que tiene y por los años de trayectoria. Deseo toda la suerte. A estadio lleno, el equipo no baja los brazos, pero ahora la situación es distinta. Ojalá que pueda salvarse del descenso”, señaló.

