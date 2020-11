Diego Armando Maradona falleció el último miércoles 25 de noviembre a causa de un paro cardiorrespiratorio. Luego de su deceso, miles de ciudadanos argentinos fueron a darle el último adiós.

Los restos del ex campeón mundial de México 86 con la selección argentina fueron velados en la Casa Rosada y muchos fanáticos se acercaron para despedirse del exentrenador de Gimnasia y Esgrima de la Plata.

Miles de hinchas fueron a despedir a Diego Maradona durante su velorio. Foto: EFE/Juan Ignacio Roncoroni.

La ansiedad de varios hinchas por despedirse de su máximo ídolo era muy grande, a tal punto que la calma en los alrededores del velorio se vio interrumpida por algunos disturbios.

La policía local tuvo que hacer uso de gases lacrimógenos para dispersar a todos los seguidores de Maradona. Algunos lograron burlar la seguridad de la Casa Rosada y entraron a las inmediaciones del local gubernamental para decirle adiós a ‘Diegol’.

¿Cómo fue la ceremonia de despedida de Diego Maradona?

Luego del velorio multitudinario que tuvo Diego Maradona, los restos del ex campeón mundial en México 86 fueron llevados hasta el cementerio Bella Vista de Buenos Aires.

La ceremonia de entierro fue un momento íntimo para la familia, la cual estuvo resguardada por la policía. No obstante, durante el recorrido del féretro, los hinchas del ‘Pelusa’ se aglomeraron cerca del auto para darle un último adiós.

Hinchas de Maradona hicieron una caravana durante el traslado del 'Pelusa' hacia el cementerio Bella Vista. Foto: EFE/Juan Ignacio Roncoroni.

“Oohh, Diego no se va, no se va (...)No se va, Diego no se va.” era el cántico que se podía escuchar por parte de los fieles seguidores de Maradona.

Figuras deportivas y políticas se acercaron a despedirse de Diego Maradona

Además de los hinchas del ‘Pelusa’, hubo personas allegadas al deporte y a la política que se acercaron para despedirse del máximo ídolo de Argentina.

Entre las figuras más destacadas que se presentaron a la ceremonia estuvieron los exfutbolistas Javier Mascherano y Martín Palermo. Asimismo, se apersonaron los compañeros de Maradona del Mundial de México 86 como Óscar Ruggeri, Nery Pumpido, entre otros.

